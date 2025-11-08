Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Fuentes legislativas aseguraron que la parlamentaria se encuentra de licencia y que seguirá alejada de su banca para preparar su defensa ante la formalización de las acusaciones que se formularon a partir de unos audios del ex intendente Luis Campos con un empresario, en una presunta conversación sobre la venta de drogas. Afirmaron que no participaría de la sesión que se convocó para el jueves 13, a las 8.30.