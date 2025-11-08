Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

No pasó desapercibida la presencia de la legisladora Sandra Figueroa en la reunión que el martes encabezó el vicegobernador Miguel Acevedo con parlamentarios que venían de desempeñarse como intendentes. Ocurre que la ex jefa municipal de Alberdi solicitó licencia formal luego de que la Justicia Federal la procesara el mes pasado por presunto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita.
Fuentes legislativas aseguraron que la parlamentaria se encuentra de licencia y que seguirá alejada de su banca para preparar su defensa ante la formalización de las acusaciones que se formularon a partir de unos audios del ex intendente Luis Campos con un empresario, en una presunta conversación sobre la venta de drogas. Afirmaron que no participaría de la sesión que se convocó para el jueves 13, a las 8.30.
Otras fuentes del palacio espejado indicaron que como la reunión para charlar sobre la reforma política era con ex jefes municipales, se le avisó a Figueroa para que participe por haber tenido representación en el municipio de Alberdi. Señalaron que era necesario que esté un representante de cada intendencia que pueda aportar la visión territorial en ese contexto.
Licencia
La legisladora presentó ante las autoridades de la Cámara un pedido formal de licencia el jueves 9, un día después de que se notificó a la Cámara la determinación que tomó el juez federal José Manuel Díaz Vélez, en base a la investigación del fiscal Rafael Vehils Ruiz. Argumentó que el permiso es para abocarse a su defensa “y colaborar con el proceso judicial para aclarar mi situación de manera transparente”.
El procesamiento alcanzó a Figueroa; a su esposo, el ex intendente Campos; a los ex secretarios José Roldán (Hacienda) y Pablo Barrionuevo (Acción y Desarrollo Social); al ex concejal José Albano Loru; y al empresario Roque “Chipi” Giménez. Todos fueron acusados formalmente de los tres mismos delitos y se les trabó un embargo total por $1.400 millones.