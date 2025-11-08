Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

El cierre de la semana coronó con una protesta de empleados de la Municipalidad de Tafí Viejo en reclamo por condiciones laborales desfavorables. Los obreros, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se declararon “en estado de alerta y movilización por tiempo indeterminado”. “Esto no es una movida política; nuestro trabajo es velar por nuestros derechos y necesidades”, advirtieron.
Según una nota presentada por ATE, seccional Yerba Buena, a la Secretaría de Estado de Trabajo, la medida de fuerza responde a “la falta de respuestas a los pedidos de audiencia solicitado en reiteradas oportunidades para tratar diferentes problemáticas de los trabajadores (falta de indumentaria, falta de elementos de protección personal, atraso en los pagos adicionales en diferentes áreas, etcétera)”.
Así fue que un grupo de empleados se congregó en la entrada del edificio municipal, en calle Sáenz Peña 234 -sin cortar el tránsito-, para manifestar su descontento a la administración de la intendenta Alejandra Rodríguez.
Los trabajadores municipales continuarán con la protesta el lunes. El secretario General de ATE, José Alderete, remarcó que los obreros están dispuestos a discutir y tratar de acercar posturas con el Ejecutivo, pero exigen una reunión con la jefa municipal.
Alderete reiteró que los motivos que encienden la protesta son laborales y no políticos. “Las condiciones laborales no son las óptimas. Pedimos trabajos formales, un seguro para los compañeros, elementos de seguridad, entre otras cosas. La problemática no es de hoy y entendemos que hay derechos y obligaciones que tenemos que alcanzar. La política que hago es gremial, no fui mandado por nadie; me debo a la decisión de los compañeros trabajadores”, remarcó.