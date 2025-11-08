Desde enero hubo 1.700 denuncias por ruidos molestos en San Miguel de Tucumán

“Un ruido y un sonido son parecidos, pero la diferencia está en que un ruido afecta directamente la salud y es algo que irrita. El sonido es algo agradable que las personas lo toman de manera recreativa. El ruido en cambio perturba a las personas. El sonido se convierte también en ruido cuando la persona es afectada y los niveles empiezan a exceder los valores que están ya casi preestablecidos”, indicó. El asesor especificó que “la unidad que se utiliza se llama decibel y según la Organización Mundial de la Salud hay tres ejes: el primer eje es el descanso, que varía entre los 40 y 50 decibeles, es el óptimo que tiene que haber en el ambiente; después hay un segundo eje que es el que vivimos cotidianamente y que no debe superar entre los 65 hasta 70 decibeles; y después está el tercer eje que es el laboral, que nunca una persona puede exponerse a los 90 decibeles”. Y aclaró que “la ordenanza 288 establece como valor máximo 40 decibeles”.