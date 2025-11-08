Números de Oro: el “bigote” más famoso de Aguilares ganó el premio

La suerte volvió a sonreír en el sur tucumano. En la semana número 6 del entretenimiento, Números de Oro tiene un nuevo ganador: Manuel Benjamín Romano, quien se lleva nada menos que $3.000.000.
Manuel, de 62 años y oriundo de la ciudad de Aguilares, es vendedor ambulante y está casado hace más de 30 años. Tiene tres hijas y cuatro nietos, dos varones y dos mujercitas. “Vivo con dos hijas y soy vendedor ambulante. Tengo un carrito que vendo papas fritas, panchos y sánguches”, contó con orgullo.
“Bigote” Romano
Con humor, aseguró que en su ciudad todos lo conocen por su aspecto antes que por su nombre. “Soy popular porque me conocen más por mi bigote que por mi nombre. Mi carro es el de las papas fritas de bigote”, dijo entre risas. Desde hace 35 años se dedica a la venta ambulante. “Trabajo con mi hija mayor que tiene su propio carro para que mi mujer descanse un poco, ya ha trabajado bastante”, explicó.
Romano contó que fue su esposa quien mantuvo la ilusión de ganar. “La que participa siempre del sorteo es mi mujer. Ella siempre compra el diario con ilusiones de ganar. Nos enteramos que ganamos porque llegó la noticia. Mi hija controló el cartón y vimos que era ganador. Era una locura”, recordó.
Motivos para celebrar
Aunque reconoce que la verdadera ganadora es su esposa, aseguró que celebrarán todos juntos. “Al menos vamos a festejar con un asado”, dijo. Llegó a buscar su premio acompañado de dos hijas. “Tienen miedo de que me pierda”, bromeó.
Manuel se mostró emocionado. “Estoy contento porque la situación económica está muy pesada. Tenemos los carritos pero es complicada la venta. Este premio es muy importante porque vamos a cubrir gastos que tenemos atrasados”, expresó.