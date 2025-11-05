¡Un nuevo ganador celebra con los Números de Oro de LA GACETA!

Manuel, más conocido como Bigotes, tiene 62 años, vive en Aguilares, está casado, tiene tres hijas y cuatro nietos, y se gana la vida como vendedor ambulante con su carrito de comidas. Con una sonrisa enorme, contó que piensa usar el dinero para pagar algunos gastos y que, por supuesto, habrá un gran asado en familia para celebrar este momento inolvidable.