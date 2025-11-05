¡Un nuevo ganador celebra con los Números de Oro de LA GACETA!

La suerte volvió a sonreír en el sur tucumano. En la semana número 6 del entretenimiento, Números de Oro tiene un nuevo ganador: Manuel Benjamín Romano, quien se lleva nada menos que $3.000.000.
Manuel, más conocido como Bigotes, tiene 62 años, vive en Aguilares, está casado, tiene tres hijas y cuatro nietos, y se gana la vida como vendedor ambulante con su carrito de comidas. Con una sonrisa enorme, contó que piensa usar el dinero para pagar algunos gastos y que, por supuesto, habrá un gran asado en familia para celebrar este momento inolvidable.
Su historia refleja el espíritu de esta propuesta: la ilusión, la esperanza y la alegría que se renuevan semana a semana con cada nueva tarjeta.
Con la tarjeta que se entrega con el diario de mañana, los lectores podrán participar por $3.000.000.
Cabe recordar que el viernes 7 de noviembre, por celebrarse el Día del Canillita, no habrá edición en papel.
Y atención: si la tarjeta contiene el sello de “usuario Tarjeta Sol”, el premio se duplica y el ganador se lleva $6.000.000.
Una vez más, los Números de Oro de LA GACETA siguen repartiendo premios, historias y sonrisas en toda la provincia. Porque detrás de cada lector, hay sueños que se hacen realidad.