¡Un nuevo ganador celebra con los Números de Oro de LA GACETA!

Manuel “Bigotes” Romano, de Aguilares, se lleva $3.000.000 y promete festejar con un asado en familia.

Hace 1 Hs

La suerte volvió a sonreír en el sur tucumano. En la semana número 6 del entretenimiento, Números de Oro tiene un nuevo ganador: Manuel Benjamín Romano, quien se lleva nada menos que $3.000.000.

Manuel, más conocido como Bigotes, tiene 62 años, vive en Aguilares, está casado, tiene tres hijas y cuatro nietos, y se gana la vida como vendedor ambulante con su carrito de comidas. Con una sonrisa enorme, contó que piensa usar el dinero para pagar algunos gastos y que, por supuesto, habrá un gran asado en familia para celebrar este momento inolvidable.

Su historia refleja el espíritu de esta propuesta: la ilusión, la esperanza y la alegría que se renuevan semana a semana con cada nueva tarjeta.

Con la tarjeta que se entrega con el diario de mañana, los lectores podrán participar por $3.000.000.

Cabe recordar que el viernes 7 de noviembre, por celebrarse el Día del Canillita, no habrá edición en papel.

Y atención: si la tarjeta contiene el sello de “usuario Tarjeta Sol”, el premio se duplica y el ganador se lleva $6.000.000.

Una vez más, los Números de Oro de LA GACETA siguen repartiendo premios, historias y sonrisas en toda la provincia. Porque detrás de cada lector, hay sueños que se hacen realidad.

