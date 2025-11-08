Puelches, el pueblo pampeano que se consolida como destino ideal para un fin de semana de desconexión

Con una población reducida y un entorno dominado por llanuras interminables, Puelches se presenta como un destino ideal para quienes buscan desconexión, tranquilidad y contacto con la naturaleza. Sus calles de tierra, sus caseríos antiguos y la hospitalidad de sus habitantes ofrecen una experiencia que transporta a otra época, donde el tiempo parece detenerse y la calma marca el compás de la vida cotidiana, consignó C5N.