Ortenzi luchó, pero se despidió del Tucumán Open ante Papamichail

Las estadísticas reflejaron la diferencia en los momentos clave. Papamichail no necesitó sumar aces para imponer su ritmo: ganó el 65% de los puntos con su primer saque y el 50% con el segundo, cifras que le permitieron mantener el control de los intercambios y cerrar los juegos con autoridad. Ortenzi, en cambio, no logró sostener la efectividad de su servicio: solo ganó el 37% de los puntos con su primer saque y el 30% con el segundo, lo que le impidió mantener la presión sobre su rival.