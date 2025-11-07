Julia Riera se despidió del WTA 125 de Tucumán tras una dura batalla ante Simona Waltert

Julia Riera, una de las argentinas más destacadas del circuito, cayó en un intenso partido frente a la suiza Simona Waltert, por 7.5, 5-7 y 3-6, en los cuartos de final del WTA 125 de Tucumán.
Fue una batalla de casi tres horas, en la que Riera mostró su habitual temple competitivo y un gran nivel durante buena parte del encuentro. La nacida en Pergamino dominó el primer set con solidez desde el fondo, aprovechando un 70% de efectividad con el primer servicio y una gran lectura táctica. Consiguió quebrar en momentos clave y cerró el parcial por 7-5, frente a una rival que cometía más errores (9 dobles faltas) y sufría con su saque.
En el segundo, Waltert reaccionó. La europea, segunda preclasificada del certamen, elevó su porcentaje de puntos ganados con el primer servicio (63%) y forzó un quiebre decisivo en el duodécimo game para empatar el duelo. El tercer set mantuvo la tensión hasta el final: Riera siguió peleando cada punto, pero la suiza encontró mayor consistencia y cerró la historia con autoridad.
Las estadísticas reflejaron la paridad: 118 puntos ganados para Waltert contra 112 de Riera, y 14 oportunidades de quiebre por lado. Sin embargo, la experiencia de la jugadora helvética terminó marcando la diferencia en los momentos de presión.
Más allá del resultado, la actuación de Riera en Tucumán dejó una imagen alentadora. Superó dos rondas con contundencia y confirmó su crecimiento como una de las principales referencias argentinas en el circuito WTA. En una provincia que vibró con el tenis femenino durante toda la semana, la pergaminense se despidió entre aplausos, dejando claro que su proyección sigue firme y que el futuro le depara nuevas oportunidades para volver a brillar.