Julia Riera se despidió del WTA 125 de Tucumán tras una dura batalla ante Simona Waltert

Fue una batalla de casi tres horas, en la que Riera mostró su habitual temple competitivo y un gran nivel durante buena parte del encuentro. La nacida en Pergamino dominó el primer set con solidez desde el fondo, aprovechando un 70% de efectividad con el primer servicio y una gran lectura táctica. Consiguió quebrar en momentos clave y cerró el parcial por 7-5, frente a una rival que cometía más errores (9 dobles faltas) y sufría con su saque.