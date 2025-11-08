Efemérides del sábado 8 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La fecha coincide con el aniversario del día de 1944 en que se estableció el primer Estatuto del Peón de Campo. Aquella medida, reglamentada a través del decreto 28.169, fue tomada por el gobierno de facto presidido por el general Edelmiro Farrell, como una iniciativa de la Secretaría de Trabajo dirigida por Juan Domingo Perón, quien casualmente también nació un día como hoy, pero de 1895. Como recuerdan desde el sitio oficial de la Facultad de Agronomía de la UBA (Universidad de Buenos Aires), el estatuto contenía una serie de garantías laborales, entre las que figuraban “el pago en moneda nacional, la ilegalidad de deducciones o retenciones, salarios mínimos, descansos obligatorios, alojamiento en mínimas condiciones de higiene, buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médico-farmacéutica y vacaciones pagas”.