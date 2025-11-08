Secciones
SociedadActualidad

Efemérides del sábado 8 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Se celebra el Día del Trabajador Rural y el Día del Estudiante Solidario.

EFEMÉRIDE. Hoy se celebra el Día del Trabajador Rural. EFEMÉRIDE. Hoy se celebra el Día del Trabajador Rural.
Hace 6 Hs

Las efemérides de este sábado 8 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, en que se celebra el Día del Trabajador Rural.

La fecha coincide con el aniversario del día de 1944 en que se estableció el primer Estatuto del Peón de Campo. Aquella medida, reglamentada a través del decreto 28.169, fue tomada por el gobierno de facto presidido por el general Edelmiro Farrell, como una iniciativa de la Secretaría de Trabajo dirigida por Juan Domingo Perón, quien casualmente también nació un día como hoy, pero de 1895. Como recuerdan desde el sitio oficial de la Facultad de Agronomía de la UBA (Universidad de Buenos Aires), el estatuto contenía una serie de garantías laborales, entre las que figuraban “el pago en moneda nacional, la ilegalidad de deducciones o retenciones, salarios mínimos, descansos obligatorios, alojamiento en mínimas condiciones de higiene, buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médico-farmacéutica y vacaciones pagas”.

El Día del Trabajador Rural en la Argentina representa una jornada de asueto para las personas comprendidas por el Régimen Nacional del Trabajo Agrario.

Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?

1895 – Nace Juan Domingo Perón, expresidente argentino.

1927 – Muere el novelista y poeta argentino Ricardo Güiraldes.

1927 – Nace César Milstein, bioquímico argentino, premio Nobel de Medicina en 1984.

1929 – Nace Manuel García Ferré, historietista español, radicado en la Argentina. Fue creador de personajes infantiles como Hijitus y Larguirucho.

1970 – Nace Matt Damon, actor norteamericano.

1981 – Muere el cineasta argentino Armando Bó.

1985 – Nace Bruno Mars, cantante estadounidense.

2020 – Muere Burt Young, actor estadounidense.

Se celebra el Día del Estudiante Solidario.

Se celebra el Día del Trabajador Rural.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina
1

Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina

Con la presencia de 50 vehículos y más de 500 participantes, BMW Group Argentina celebró su exitoso BMW Experience en el Autódromo
2

Con la presencia de 50 vehículos y más de 500 participantes, BMW Group Argentina celebró su exitoso BMW Experience en el Autódromo

El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina
3

El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio
4

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán
5

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán

Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer
6

Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer"

Más Noticias
Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina

Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Recuerdos fotográficos: el San Martín de la “plaza de las carretas”

Recuerdos fotográficos: el San Martín de la “plaza de las carretas”

Yerba Buena se prepara para un fin de semana lleno de actividades, arte y sustentabilidad

Yerba Buena se prepara para un fin de semana lleno de actividades, arte y sustentabilidad

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer

Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer"

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio

Comentarios