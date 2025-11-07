Secciones
El líder del Mundial marcó el mejor tiempo en la clasificación y saldrá adelante en la prueba corta de este sábado a las 11.

Lando Norris se quedó con la pole para la carrera sprint y largará primero en el GP de Brasil de la F-1
Hace 2 Hs

Por AFP

Líder del Mundial de pilotos de la Fórmula 1, el británico Lando Norris, de McLaren, saldrá el sábado desde la primera posición en la carrera esprint del Gran Premio de Brasil, en Sao Paulo. Norris, que más temprano había sido el piloto más rápido en los entrenamientos libres, firmó este viernes la mejor vuelta de la tercera sesión de clasificación para la sprint en el circuito de Interlagos, con crono de 1:09.243 minutos.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, y su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri, se quedaron con el segundo y el tercer mejor tiempo, respectivamente. Antonelli marcó 1:09.340 y Piastri registró 1:09.428. La carrera esprint se disputará el sábado a partir de las 11.

A falta de cuatro pruebas para el final de la temporada, Norris encabeza el Mundial con 357 puntos, uno más que Piastri. Tercero marcha el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 36 unidades del puntero. Verstappen (6º) largará en la segunda fila en el sprint junto al británico George Russell (4º), de Mercedes, y el español Fernando Alonso (5º), de Aston Martin.

El Top-10 de la sesión lo completaron el canadiense Lance Stroll (7º), compañero de Alonso en Aston Martin; el monegasco Charles Leclerc (8º), de Ferrari; el francés Isack Hadjar (9º), de Racing Bulls; y el alemán Nico Hülkenberg (10º), de Sauber.

Bortoleto, eliminado en la Q2

Primer local que corre en el Gran Premio de Brasil desde 2017, Gabriel Bortoleto pasó el primer corte de la clasificación para la sprint, pero se quedó en el segundo. Su último antecesor en la cita fue Felipe Massa. Bortoleto (14º), de Sauber, fue eliminado en la Q2 junto al británico Lewis Hamilton (11º/Ferrari), el tailandés Alex Albon (12º/Williams), el francés Pierre Gasly (13º/Alpine) y el británico Oliver Bearman (15º/Haas). Alonso fue el más veloz en ese corte.

Los cinco pilotos que no superaron la Q1 fueron el argentino Franco Colapinto (16º/Alpine), el neozelandés Liam Lawson (17º/Racing Bulls), el japonés Yuki Tsunoda (18º/Red Bull), el francés Esteban Ocon (19º/Haas) y el español Carlos Sainz Jr. (20º/Williams).

