Lando Norris se quedó con la pole para la carrera sprint y largará primero en el GP de Brasil de la F-1

Líder del Mundial de pilotos de la Fórmula 1, el británico Lando Norris, de McLaren, saldrá el sábado desde la primera posición en la carrera esprint del Gran Premio de Brasil, en Sao Paulo. Norris, que más temprano había sido el piloto más rápido en los entrenamientos libres, firmó este viernes la mejor vuelta de la tercera sesión de clasificación para la sprint en el circuito de Interlagos, con crono de 1:09.243 minutos.