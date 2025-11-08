Secciones
En procesos de inspección: actualización de criterios y refuerzo del bienestar animal
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria (Senasa) aprobó la Resolución 848/2025, publicada esta semana en el Boletín Oficial. Este instrumento introduce innovaciones técnicas orientadas a optimizar las condiciones de los animales previo a la faena y adecuar los procesos a estándares internacionales de bienestar y calidad, según informó el organismo.

En descanso pre-faena, se actualizan los criterios técnicos para determinar el tiempo y las condiciones de descanso de bovinos, ovinos y equinos antes de la faena. Las modificaciones contemplan la especie, las distancias recorridas y las condiciones del transporte, priorizando el bienestar animal y la reducción del estrés.

Este enfoque flexibiliza los tiempo sin alterar la inocuidad de los alimentos, garantizando procesos más eficientes y acordes a las buenas prácticas internacionales.

Respecto de la incorporación tecnológica: la actualización incluye también mejoras en los parámetros técnicos del sistema de enfriamiento por aspersión (Spray Chilling), orientadas a optimizar el control de temperatura y el monitoreo microbiológico ambiental.

“Con estas medidas, el Senasa impulsa la modernización de los procedimientos de inspección y faena, reafirmando su compromiso con la salud pública, el bienestar animal y la competitividad del sector agroalimentario argentino”, expresó la entidad.


