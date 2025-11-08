Cambios para la autorización de productos fitosanitarios

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) simplificó y agilizó los requisitos para la autorización de productos fitosanitarios en la Argentina.
La medida, que está contemplada en la Resolución N° 843/2025, publicada esta semana en el Boletín Oficial, también fija para el 5 de enero de 2026 la entrada en vigencia de la Resolución 458/2025, que establece los requisitos para la autorización de productos fitosanitarios en el país.
El nuevo esquema reglamentario simplifica y digitaliza los procedimientos administrativos, incorpora declaraciones juradas en distintas etapas y establece mecanismos más ágiles para la evaluación y autorización de productos, con el objetivo de incrementar la oferta de soluciones para el control de adversidades en los cultivos, indicaron en el Senasa.
Estas actualizaciones alcanzan tanto a los productos de síntesis química como a los bioinsumos, promoviendo prácticas de producción en línea con las estrategias de innovación y sostenibilidad del sector agropecuario nacional.
Con esta medida, el Senasa optimiza el marco regulatorio aplicable a los fitosanitarios, alineando sus disposiciones con estándares internacionales de calidad y seguridad.
Curso
Por otro lado, el organismo sanitario realizó en las instalaciones de su Laboratorio Nacional, ubicado en la localidad bonaerense de Martínez, un curso de aproximación al marco normativo legal sobre los criterios para la validación de los métodos no estandarizados para el alcance de residuos químicos y contaminantes. Allí concurrió personal del establecimiento y de su Red Nacional conformada por laboratorios públicos y privados. “La necesidad de actualizar la normativa nacional para la validación de métodos analíticos torna relevante armonizar los contenidos y las exigencias nacionales e internacionales al tiempo que se requiere considerar los recursos disponibles para realizar las validaciones tanto para los laboratorios privados que pertenecen a la Red de Laboratorios como para el organismo”, señalaron.