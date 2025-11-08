Cambios para la autorización de productos fitosanitarios

Curso

Por otro lado, el organismo sanitario realizó en las instalaciones de su Laboratorio Nacional, ubicado en la localidad bonaerense de Martínez, un curso de aproximación al marco normativo legal sobre los criterios para la validación de los métodos no estandarizados para el alcance de residuos químicos y contaminantes. Allí concurrió personal del establecimiento y de su Red Nacional conformada por laboratorios públicos y privados. “La necesidad de actualizar la normativa nacional para la validación de métodos analíticos torna relevante armonizar los contenidos y las exigencias nacionales e internacionales al tiempo que se requiere considerar los recursos disponibles para realizar las validaciones tanto para los laboratorios privados que pertenecen a la Red de Laboratorios como para el organismo”, señalaron.