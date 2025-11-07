Paro de colectivos en la capital: se retomó la negociación y hay expectativa por un posible acuerdo

Empresarios del transporte y autoridades municipales se encuentran reunidos desde las 19 en la Intendencia de San Miguel de Tucumán para intentar destrabar el conflicto que mantiene paralizado el servicio de colectivos en la Capital.
El encuentro da continuidad a las conversaciones que se desarrollaron durante la mañana en el Concejo Deliberante, donde se avanzó en algunos puntos clave.
Según trascendió, la intención de ambas partes es firmar un acta acuerdo entre la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) y el municipio capitalino. Si las negociaciones llegan a buen puerto y el documento se suscribe, se retrotraerían las suspensiones aplicadas a los choferes y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) daría por finalizado el paro.
Conflicto en el transporte en la capital: un primer encuentro con "moderado optimismo"
En medio del prolongado conflicto del transporte público que afecta a la capital, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán fue escenario de una reunión clave entre autoridades municipales, ediles y representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán. El encuentro, encabezado por el presidente del cuerpo, Fernando Juri, dejó un clima de moderado optimismo entre las partes.
El vicepresidente de Aetat, Jorge Berreta, sostuvo que las negociaciones avanzan “acercando posiciones” y expresó su expectativa de alcanzar un acuerdo durante la jornada. “Tenemos la esperanza de que, con la intermediación del presidente del Concejo Deliberante, podamos darle tranquilidad a los usuarios y a los trabajadores del sector, que representan más de 1.000 fuentes de empleo. Estamos en el rumbo correcto, aunque todavía no llegamos al objetivo”, señaló.
Por su parte, Juri resaltó la “buena disposición” de todos los actores involucrados y aseguró que la mesa de trabajo avanza hacia un “principio de solución”. “Fue una reunión muy positiva y extensa. No sólo se discutió el aspecto tarifario o los aportes, sino también cuestiones estructurales para alcanzar una salida definitiva. Esto se soluciona en base al diálogo”, enfatizó.
En tanto, la secretaria de Gobierno del municipio capitalino, Camila Giuliano, remarcó que el foco de la discusión estuvo puesto en los usuarios del servicio. “Lo principal para el Ejecutivo municipal y para el Concejo son los pasajeros. Estamos analizando distintas alternativas que permitan garantizar la continuidad del transporte y mejorar su funcionamiento”, indicó.