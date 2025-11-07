Paro de colectivos en la capital: se retomó la negociación y hay expectativa por un posible acuerdo

El vicepresidente de Aetat, Jorge Berreta, sostuvo que las negociaciones avanzan “acercando posiciones” y expresó su expectativa de alcanzar un acuerdo durante la jornada. “Tenemos la esperanza de que, con la intermediación del presidente del Concejo Deliberante, podamos darle tranquilidad a los usuarios y a los trabajadores del sector, que representan más de 1.000 fuentes de empleo. Estamos en el rumbo correcto, aunque todavía no llegamos al objetivo”, señaló.