VIDEO. Falleció la mujer señalada por tener coincidencias con la historia de Marita Verón

Ante estos datos, pidió la intervención de la Fiscalía Federal que lleva adelante la causa de la desaparición de su hija. El doctor Marcelo Colombo, fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), se comunicó con ella y gestionó, a través de los tratados internacionales de cooperación, que se realizaran pericias de ADN y huellas digitales para determinar la identidad de la mujer.