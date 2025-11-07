La Justicia Federal activa un operativo en Paraguay por una posible pista sobre Marita Verón

En ese marco, fueron vinculados dos dirigentes de peso de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae), tanto a nivel provincial como nacional, por el probable delito de encubrimiento. Según la acusación inicial, en marzo de 2023, se realizó una reunión de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía en la provincia. Durante el encuentro, uno de los gremialistas dijo que poseía una carpeta con fotografías de “Marita” Verón sin vida. El dirigente nacional habría recibido esa documentación por parte del referente del gremio en la provincia años antes, en medio de una disputa gremial.