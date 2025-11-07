Un medio español filtró la posible fecha y sede para la Finalíssima entre la Selección Argentina y España

Argentina, campeona de la Copa América 2024 tras vencer a Colombia, buscará repetir la coronación de 1993 y 2022. La Finalíssima se perfila como un nuevo capítulo en la rivalidad entre las grandes potencias, y un reencuentro simbólico con el estadio donde “La Scaloneta” alcanzó la gloria. Si se confirma la fecha, el duelo no solo servirá como homenaje, sino también como posible antesala del sueño de Messi de volver a vestir la celeste y blanca en un Mundial.