Un medio español filtró la posible fecha y sede para la Finalíssima entre la Selección Argentina y España

La Finalíssima entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa empieza a tomar forma. Según el diario español Marca, la FIFA ya habría definido la fecha y sede del cruce entre la Selección Argentina y España, que se disputaría el 27 de marzo de 2026 en el estadio de Lusail, el mismo escenario donde la “Albiceleste” conquistó el título mundial ante Francia en 2022.
El encuentro servirá como antesala del Mundial 2026, que comenzará en junio, y promete un choque de alto vuelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal, dos generaciones opuestas unidas por el mismo club, el Barcelona. De concretarse, sería la reedición del histórico partido que Argentina ganó a Italia por 3-0 en Wembley en 2022.
Hasta el momento, la Conmebol solo había confirmado que el duelo se jugaría en marzo sin definir detalles, pero las autoridades de la FIFA habrían decidido trasladar el evento a Doha para aprovechar la infraestructura del último Mundial. Qatar se impuso sobre Londres, Arabia Saudita y Montevideo, que también habían presentado propuestas para ser sede.
El calendario y los condicionantes
La fecha elegida dependerá del calendario de clasificación europea. España debe asegurar su pase directo al Mundial para evitar el repechaje, que se disputa también en marzo. Si logra la clasificación en las próximas jornadas, el enfrentamiento ante Argentina quedará oficializado. El conjunto dirigido por Luis De la Fuente lidera su grupo con ventaja sobre Turquía y Georgia, por lo que todo indica que llegará sin sobresaltos.
Argentina, campeona de la Copa América 2024 tras vencer a Colombia, buscará repetir la coronación de 1993 y 2022. La Finalíssima se perfila como un nuevo capítulo en la rivalidad entre las grandes potencias, y un reencuentro simbólico con el estadio donde “La Scaloneta” alcanzó la gloria. Si se confirma la fecha, el duelo no solo servirá como homenaje, sino también como posible antesala del sueño de Messi de volver a vestir la celeste y blanca en un Mundial.