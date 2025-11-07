Así quedó la grilla de pilotos para la temporada 2026 de la F-1 con Franco Colapinto confirmado en Alpine

Tras la confirmación de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine, la parrilla de la Fórmula 1 para 2026 quedó prácticamente cerrada. Solo tres butacas permanecen vacantes, en una grilla que se amplía con la llegada del equipo estadounidense Cadillac, el nuevo integrante del campeonato. Con este movimiento, el argentino se convirtió en el corredor número 19 en asegurar su lugar entre los 22 disponibles.
El piloto nacido en Pilar vivirá por primera vez una temporada completa desde el inicio. En 2024 había disputado apenas las últimas nueve carreras con Williams y, al año siguiente, dio el salto a Alpine, donde se afianzó como titular desde la sexta fecha tras reemplazar al australiano Jack Doohan. Su evolución dentro de la categoría fue uno de los puntos más destacados del año.
El panorama actual solo deja por resolver tres incógnitas: el segundo asiento de Red Bull, hoy ocupado por el japonés Yuki Tsunoda, y las dos plazas de Racing Bulls, donde compiten el francés Isack Hadjar y el neozelandés Liam Lawson. El resto de los equipos ya confirmaron a sus duplas, entre ellas Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, y McLaren, con Lando Norris y Oscar Piastri.
Cómo se compone la grilla 2026
El listado definitivo muestra a Mercedes con George Russell y el joven Andrea Kimi Antonelli; a Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll; y a Alpine con Pierre Gasly acompañado por Colapinto. Haas apostará por Oliver Bearman y Esteban Ocon, mientras que Williams contará con Alexander Albon y Carlos Sainz. Cadillac debutará con Valtteri Bottas y “Checo” Pérez, y Audi (ex Sauber) alineará a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
La nueva temporada marcará un punto de inflexión para la Fórmula 1, con el ingreso de un nuevo fabricante, el ascenso de jóvenes talentos y la consolidación de figuras como Colapinto, que seguirá representando al automovilismo argentino en la máxima categoría.