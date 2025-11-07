Así quedó la grilla de pilotos para la temporada 2026 de la F-1 con Franco Colapinto confirmado en Alpine

El piloto nacido en Pilar vivirá por primera vez una temporada completa desde el inicio. En 2024 había disputado apenas las últimas nueve carreras con Williams y, al año siguiente, dio el salto a Alpine, donde se afianzó como titular desde la sexta fecha tras reemplazar al australiano Jack Doohan. Su evolución dentro de la categoría fue uno de los puntos más destacados del año.