La industria no repunta en Argentina: registró una caída del 0,7% en septiembre, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en septiembre de 2025 el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró una caída de 0,7% respecto al mismo mes de 2024.
Pese al retroceso mensual, el acumulado de enero a septiembre de 2025 muestra un incremento de 3,8% en comparación con igual período del año anterior, lo que refleja un desempeño positivo del sector en lo que va del año.
De acuerdo con el organismo estadístico, el índice de la serie desestacionalizada exhibió una variación negativa de 0,1% respecto de agosto, mientras que el índice tendencia-ciclo mostró una baja de 0,4% en la comparación mensual.
Desempeño por sectores
En septiembre de 2025, siete de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se destacaron los retrocesos en “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con una baja de 14,0%; “Productos de metal”, con una disminución de 11,8%; “Productos de caucho y plástico”, con una caída de 11,1%; y “Productos textiles”, que mostró una merma del 20,5%. También se registraron descensos en “Productos minerales no metálicos” (-6,0%), “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-2,5%) e “Industrias metálicas básicas” (-1,0%).
Por su parte, nueve divisiones evidenciaron subas en su nivel de actividad. Entre ellas, se destacaron los incrementos en “Sustancias y productos químicos”, que creció 2,2%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, con un aumento del 7,6%; y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con una mejora del 8,8%. También se registraron avances en “Maquinaria y equipo” (4,5%), “Madera, papel, edición e impresión” (3,1%), “Alimentos y bebidas” (0,7%), “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (3,5%), “Otro equipo de transporte” (16,4%) y “Productos de tabaco” (0,1%).