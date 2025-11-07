La industria no repunta en Argentina: registró una caída del 0,7% en septiembre, según el Indec

Desempeño por sectores

En septiembre de 2025, siete de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se destacaron los retrocesos en “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con una baja de 14,0%; “Productos de metal”, con una disminución de 11,8%; “Productos de caucho y plástico”, con una caída de 11,1%; y “Productos textiles”, que mostró una merma del 20,5%. También se registraron descensos en “Productos minerales no metálicos” (-6,0%), “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-2,5%) e “Industrias metálicas básicas” (-1,0%).