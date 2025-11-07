Secciones
EconomíaNoticias económicas

La industria no repunta en Argentina: registró una caída del 0,7% en septiembre, según el Indec

Pese al retroceso mensual, el acumulado de enero a septiembre muestra un incremento de 3,8% en comparación con igual período del año anterior.

La industria no repunta en Argentina: registró una caída del 0,7% en septiembre, según el Indec
Hace 2 Hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en septiembre de 2025 el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró una caída de 0,7% respecto al mismo mes de 2024.

Pese al retroceso mensual, el acumulado de enero a septiembre de 2025 muestra un incremento de 3,8% en comparación con igual período del año anterior, lo que refleja un desempeño positivo del sector en lo que va del año.

De acuerdo con el organismo estadístico, el índice de la serie desestacionalizada exhibió una variación negativa de 0,1% respecto de agosto, mientras que el índice tendencia-ciclo mostró una baja de 0,4% en la comparación mensual.

Desempeño por sectores

En septiembre de 2025, siete de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se destacaron los retrocesos en “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con una baja de 14,0%; “Productos de metal”, con una disminución de 11,8%; “Productos de caucho y plástico”, con una caída de 11,1%; y “Productos textiles”, que mostró una merma del 20,5%. También se registraron descensos en “Productos minerales no metálicos” (-6,0%), “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-2,5%) e “Industrias metálicas básicas” (-1,0%).

Por su parte, nueve divisiones evidenciaron subas en su nivel de actividad. Entre ellas, se destacaron los incrementos en “Sustancias y productos químicos”, que creció 2,2%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, con un aumento del 7,6%; y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con una mejora del 8,8%. También se registraron avances en “Maquinaria y equipo” (4,5%), “Madera, papel, edición e impresión” (3,1%), “Alimentos y bebidas” (0,7%), “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (3,5%), “Otro equipo de transporte” (16,4%) y “Productos de tabaco” (0,1%).

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosTucumánBuenos AiresLuis CaputoMarco LavagnaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los bancos recortan tasas y reavivan el mercado hipotecario UVA

Los bancos recortan tasas y reavivan el mercado hipotecario UVA

Foro Argentina Andina: se apuesta al litio y al cobre para transformar las exportaciones

Foro Argentina Andina: se apuesta al litio y al cobre para transformar las exportaciones

Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

¿Cómo eliminar o sustituir los impuestos distorsivos?

¿Cómo eliminar o sustituir los impuestos distorsivos?

Los ojos del mercado se posan en las criptomonedas

Los ojos del mercado se posan en las criptomonedas

Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
2

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana
3

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
4

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
5

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales
6

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

Más Noticias
Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Comentarios