El Ministerio Público Fiscal entregó elementos para fortalecer una cocina comunitaria en Gobernador Piedrabuena

Al término del encuentro, Sandra González, referente de la institución, manifestó: “Hoy es un día para celebrar y estar alegres. La cocina está cumpliendo nueve años desde que abrimos y estamos recibiendo esta ayuda que para nosotros es muy valiosa porque nuestro trabajo es muy a pulmón. Es una alegría inmensa y una emoción muy grande recibir un freezer, para que almacenemos los alimentos frescos, y este horno porque veníamos cocinando a leña y esta ayuda nos facilita un montón el trabajo”, concluyó.