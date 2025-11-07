El Ministerio Público Fiscal entregó elementos para fortalecer una cocina comunitaria en Gobernador Piedrabuena

Un horno industrial, un freezer, insumos de bazar, artículos de cocina, cubiertos, ollas y vajilla fueron entregados por el Ministerio Fiscal a la cocina comunitaria “Virgen del Perpetuo Socorro”, que funciona en el barrio Villa Luján de la localidad de Piedrabuena, departamento de Burruyacu.
La organización, que funciona desde 2016, fue beneficiada con el programa “Ayudemos a los que ayudan” que lleva adelante en todo el territorio de la provincia el Equipo de Coordinación de Políticas Reparatorias (ECPR) del MPF, por iniciativa del ministro Edmundo Jiménez. La idea es proporcionar recursos y herramientas a instituciones de bien público, a través reparaciones integrales que provienen de causas penales.
Actualmente, la institución asentada al límite con Santiago del Estero brinda contención con la elaboración de alimentos para un total de 14 familias, alcanzando alrededor de 90 beneficiarios entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.
El proyecto busca fortalecer este espacio comunitario, que es de gran importancia en su zona, dotándolo del equipamiento adecuado para la acción solidaria que llevan a cabo todos los días.
La cesión de los elementos fue gestionada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos 3, y la Oficina de Conciliación y Salidas Alternativas.
Al término del encuentro, Sandra González, referente de la institución, manifestó: “Hoy es un día para celebrar y estar alegres. La cocina está cumpliendo nueve años desde que abrimos y estamos recibiendo esta ayuda que para nosotros es muy valiosa porque nuestro trabajo es muy a pulmón. Es una alegría inmensa y una emoción muy grande recibir un freezer, para que almacenemos los alimentos frescos, y este horno porque veníamos cocinando a leña y esta ayuda nos facilita un montón el trabajo”, concluyó.
Por su parte, Graciela Salvatierra, colaboradora de la cocina, señaló: “Para nosotros es una alegría inmensa estar recibiendo estos elementos. Yo estoy desde que abrió esta cocina y sé lo importante que es ayudar a muchas familias que por ahí pasan por situaciones difíciles”.