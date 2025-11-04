Secciones
El seleccionado tucumano de rugby femenino competirá en el Encuentro Nacional de Junín

El plantel, dirigido por Silvana Castro, afrontará un nuevo desafío del 6 al 9 de noviembre, ante las principales uniones del país.

ORGULLO TUCUMANO. El seleccionado femenino de rugby viajará a Junín para representar a la provincia en el Encuentro Nacional de Selecciones. Prensa URT
El seleccionado tucumano de rugby femenino viajará a Junín para participar del Encuentro de Selecciones de Rugby Femenino XII, que se disputará del 6 al 9 de noviembre. El certamen reunirá a los equipos más destacados del país y marcará una nueva oportunidad de competencia para las jugadoras del norte.

El plantel tucumano estará conformado por Camila Álvarez Costas, María Candelaria Robles, Katherina Flavia Cattaneo, Noelia Argüello Agüero, Maira Jacqueline Herrera, Rita Beatriz Cazorla, Camila Cecilia Cardozo, Morena Antonella Costilla, Azul Medina, Aylen Grima, Abril Teresa Romero, Candela Norien Casola, Florencia Guadalupe Marín, Geovana Bortolozzo, Mayra Anahí Albornoz, Karem Z. Fernández Guardia, Mercedes Valentina Hernández y Victoria Giardelli.

El equipo será dirigido por Silvana Gabriela Castro, con la colaboración de Emmanuel David Galías. El preparador físico será Álvaro Rafael Abregú, mientras que Alejandra Carolina Lescano se desempeñará como manager.

La primera fecha del torneo se jugará el viernes 7 de noviembre. Tucumán debutará a las 9:50 frente a Córdoba, en el marco de la Zona B. Más tarde, volverá a presentarse a las 13:10, cuando enfrente a Cuyo en el cierre de la jornada.

El torneo continuará el domingo 9, con las instancias finales. A las 9 y 9:50 se disputarán las semifinales entre los mejores equipos de cada zona. Luego, a las 10:40, se definirá el quinto puesto, mientras que a las 11:30 se jugará el partido por el tercer lugar. La final está prevista para las 12:20, entre los ganadores de las semifinales.

Durante el fin de semana, las delegaciones compartirán momentos fuera de la cancha en distintos puntos de la ciudad, donde se realizarán los almuerzos y cenas programadas para cada jornada.

Tucumán viajará con un plantel consolidado, que combina experiencia y nuevas caras, con el objetivo de seguir fortaleciendo el rugby femenino de la provincia y competir de igual a igual ante las principales selecciones del país.

