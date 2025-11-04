El seleccionado tucumano de rugby femenino competirá en el Encuentro Nacional de Junín

El torneo continuará el domingo 9, con las instancias finales. A las 9 y 9:50 se disputarán las semifinales entre los mejores equipos de cada zona. Luego, a las 10:40, se definirá el quinto puesto, mientras que a las 11:30 se jugará el partido por el tercer lugar. La final está prevista para las 12:20, entre los ganadores de las semifinales.