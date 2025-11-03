Los Pumas anunciaron su lista para la ventana de noviembre: tres tucumanos entre los convocados

La Unión Argentina de Rugby (UAR) oficializó la lista de convocados de Los Pumas para la ventana internacional de noviembre, y entre los nombres destacados aparecen tres representantes tucumanos: Mateo Carreras, Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti. Los tres fueron incluidos por el staff encabezado por Felipe Contepomi para afrontar los exigentes test matches ante potencias europeas.
Los Pumas jugarán tres partidos consecutivos como visitantes:
- Domingo 9 de noviembre vs. Gales, en Cardiff (12:10 hora argentina).
-. Domingo 16 de noviembre vs. Escocia, en Edimburgo (12:10).
- Domingo 23 de noviembre vs. Inglaterra, en Londres (13:10).
El tucumano Mateo Carreras se afianza como una de las piezas claves del equipo. Su velocidad y capacidad de definición lo convierten en una amenaza constante en las bandas. Por su parte, Thomas Gallo, pilar formado en Universitario, continúa consolidándose como uno de los forwards más sólidos del plantel, mientras que Francisco Coria Marchetti, formado en Lince, sigue sumando minutos y experiencia en el seleccionado mayor.
Entre las ausencias tucumanas, sobresalen las de Tomás Albornoz, apertura que actualmente milita en Benetton, y Gonzalo García, jugador de Zebre, ambos habituales convocados en los últimos procesos.
Además, el seleccionado contará con dos nombres con pasado en Tarucas: Simón Benítez Cruz, y Nicolás Roger.
