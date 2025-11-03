Los Pumas anunciaron su lista para la ventana de noviembre: tres tucumanos entre los convocados

El tucumano Mateo Carreras se afianza como una de las piezas claves del equipo. Su velocidad y capacidad de definición lo convierten en una amenaza constante en las bandas. Por su parte, Thomas Gallo, pilar formado en Universitario, continúa consolidándose como uno de los forwards más sólidos del plantel, mientras que Francisco Coria Marchetti, formado en Lince, sigue sumando minutos y experiencia en el seleccionado mayor.