Renunció el presidente de la Comisión de Árbitros de la URT en la previa a la final del Regional del NOA

La definición del Regional del NOA entre Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia dejó su primera polémica fuera de la cancha. Matías Pascual, presidente de la Comisión de Árbitros de la Unión de Rugby de Tucumán (URT), presentó su renuncia “indeclinable” tras un desacuerdo con el Consejo Directivo por la designación del juez que impartirá justicia en la final del torneo.
Según pudo averiguar LA GACETA, Pascual había propuesto que el árbitro principal fuera Patricio Padrón, considerando su trayectoria y experiencia. Sin embargo, el Consejo de la URT y los clubes involucrados coincidieron en que debía respetarse el orden del ranking interno de árbitros establecido por la propia Unión.
Pedro López Vildoza figuraba como el número uno, pero quedó descartado debido a que había dirigido la semifinal entre Lawn Tennis y Natación y Gimnasia, lo que lo inhabilitaba reglamentariamente para conducir la final. En consecuencia, el siguiente en el orden era Álvaro del Barco, quien finalmente fue designado para dirigir el encuentro decisivo.
Desde el ámbito arbitral aclararon que no existe un “ranking” formal, sino una clasificación interna que determina qué jueces están en condiciones de dirigir una final. En ese marco, Pascual habría propuesto a Patricio Padrón porque ya había superado el testeo físico obligatorio, mientras que Álvaro del Barco aún no lo había realizado al momento de la designación. De todos modos, ambos contaban con la preparación técnica necesaria para impartir justicia en el partido decisivo.
La decisión de la URT no fue compartida por Pascual debido a que no podía "garantizar la imparcialidad" de cara a la final. No obstante, desde la URT se tuvo en cuenta que Padrón arrastraba varios años de inactividad, mientras que Del Barco viene mostrando un crecimiento sostenido en su desempeño arbitral durante las últimas temporadas.
El desacuerdo derivó en la dimisión del titular de la Comisión, quien habría presentado una carta formalizando su renuncia al cargo. “Presentó su renuncia indeclinable después de expresar su disconformidad con la decisión”, indicaron fuentes cercanas al ámbito arbitral.
A pesar de la decisión de Pascual, desde el Consejo de la Unión de Rugby de Tucumán no estarían dispuestos a aceptar la dimisión de manera inmediata. Dirigentes consultados manifestaron su intención de dialogar con él, aunque en las últimas horas aseguraron que el martes se aceptará la renuncia.
La final del Regional del NOA entre Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia se jugará este sábado, desde las 16, en la cancha de Universitario, y contará con el arbitraje de Del Barco, acompañado por Ezequiel Orcajada y Julián Martínez como jueces asistentes.
Mientras tanto, la dirigencia de la URT buscará recomponer el vínculo interno y evitar que la controversia empañe el cierre de una de las temporadas más competitivas de los últimos años.