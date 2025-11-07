Renunció el presidente de la Comisión de Árbitros de la URT en la previa a la final del Regional del NOA

Desde el ámbito arbitral aclararon que no existe un “ranking” formal, sino una clasificación interna que determina qué jueces están en condiciones de dirigir una final. En ese marco, Pascual habría propuesto a Patricio Padrón porque ya había superado el testeo físico obligatorio, mientras que Álvaro del Barco aún no lo había realizado al momento de la designación. De todos modos, ambos contaban con la preparación técnica necesaria para impartir justicia en el partido decisivo.