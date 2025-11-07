Secciones
DeportesRugby

Dos “finales” en una semana: Santiago Aguilar, de Tucumán Rugby, entre los apuntes y la definición del Regional del NOA

Subcapitán del “Verdinegro” y a punto de recibirse de Ingeniero Agrónomo, el tercera línea atraviesa días en los que la pasión y la responsabilidad se confunden. Este viernes rinde un examen; mañana juega una final.

Santiago Aguilar se prepara para la final del Regional del NOA. Santiago Aguilar se prepara para la final del Regional del NOA. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán Rugby ClubClub Natación y GimnasiaTorneo Regional de RugbyMarcos PazOSVALDO RIPOLLRegional del NOASantiago AguilarHernán Macome
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán Rugby volvió a la final del Regional del NOA con un try relámpago y un cierre heroico

Tucumán Rugby volvió a la final del Regional del NOA con un try relámpago y un cierre heroico

Máximo Ledesma le ganó el duelo a Nicolás Sánchez y llevó a Natación a la final del Regional del NOA

Máximo Ledesma le ganó el duelo a Nicolás Sánchez y llevó a Natación a la final del Regional del NOA

El seleccionado tucumano de rugby femenino competirá en el Encuentro Nacional de Junín

El seleccionado tucumano de rugby femenino competirá en el Encuentro Nacional de Junín

Jorge Domínguez y la final del Regional del NOA: “Todo lo que trabajamos en el año fue para este momento”

Jorge Domínguez y la final del Regional del NOA: “Todo lo que trabajamos en el año fue para este momento”

Tucumán Rugby, Universitario, Lawn Tennis y Natación: una hegemonía intacta del rugby tucumano

Tucumán Rugby, Universitario, Lawn Tennis y Natación: una hegemonía intacta del rugby tucumano

Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
2

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
3

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate
4

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo
5

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos
6

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos

Más Noticias
Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine confirmó su continuidad para 2026

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine confirmó su continuidad para 2026

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Viernes de alto vuelo en el WTA 125 de Tucumán: se definen los cuartos de final

Viernes de alto vuelo en el WTA 125 de Tucumán: se definen los cuartos de final

Remontada heroica en la Liga Argentina: Estudiantes venció a Colón tras ir 20 puntos abajo

Remontada heroica en la Liga Argentina: Estudiantes venció a Colón tras ir 20 puntos abajo

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

Comentarios