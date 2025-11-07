Secciones
Bubble tea, la tendencia de TikTok que se convertirá en la bebida fresca del verano

De la misma forma en que hace algunos años se consumía el café, ahora se está consumiendo esta infusión, fría o caliente, que ganó popularidad en todo el mundo.

Hace 3 Hs

Las tendencias asiáticas avanzaron a vasos agigantados sobre el mundo occidental. No solo la música de las producciones audiovisuales lograron un público idóneo de este lado del mundo, sino que también sus prácticas de cuidado como el skincare y gran parte de su gastronomía está encontrando un mercado en el que puede alojarse.

Para ser influencer en China será necesario tener un título profesional

Para ser influencer en China será necesario tener un título profesional

Tik Tok e Instagram se convirtieron en dos de las principales fuentes difusoras de la cultura globalizada. Lo propio se vuelve comunitario y se expande y apropia en cualquier punto del planeta. Ese es el caso del bubble tea o boba, como también se hizo conocida esta bebida por su pronunciación.

Qué es el bubble tea y qué son las perlitas de tapioca

Bubble tea es el término inglés que se usa y que en español significa, literalmente, té de burbujas. Es que en su estética incluye unas bolitas comestibles, generalmente de color marrón oscuro o negro, que se ven como burbujas y que le dan su apariencia característica a la infusión que podría convertirse en la favorita del verano.

Aunque el "boba" es originario de Taiwán de los años 80, decenas de países de Europa y América ya lo ofrecen en sus tiendas de conveniencia. Incluso hay muchos locales en los que se vende exclusivamente esta bebida. Existen variedades frías, calientes, con leche, con agua, con bolitas gomosas o con bolitas explosivas.

Las dos variantes de burbujas que llevan estos tés son de origen vegetal. Las más clásicas son las perlitas de tapioca, es decir, la fécula o el almidón de la mandioca que en el resto de América Latina es conocida bajo el nombre de yuca. La tapioca pasa por un proceso de cocción en el que se prepara una masa y a partir de ella se hacen bolitas que se hierven en agua hasta que obtienen una consistencia gelatinosa. Su color oscuro es adquirido del azúcar morena que se usa para endulzar.

Pero además están las burbujas explosivas: a partir de diferentes frutas se elaboran una especie de gomitas con forma circular que se solidifican para poner en el bubble tea. En Tucumán, las tiendas que venden productos asiáticos ya ofrecen este curioso té frío. Algunas también venden las perlitas de tapioca ya preparadas y listas para hervir y usar.

