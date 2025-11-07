Bubble tea, la tendencia de TikTok que se convertirá en la bebida fresca del verano

Las dos variantes de burbujas que llevan estos tés son de origen vegetal. Las más clásicas son las perlitas de tapioca, es decir, la fécula o el almidón de la mandioca que en el resto de América Latina es conocida bajo el nombre de yuca. La tapioca pasa por un proceso de cocción en el que se prepara una masa y a partir de ella se hacen bolitas que se hierven en agua hasta que obtienen una consistencia gelatinosa. Su color oscuro es adquirido del azúcar morena que se usa para endulzar.