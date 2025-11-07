Secciones
Primer aniversario de Tu Mundo Constructor: muchas ofertas, financiación, sorteos, regalos y compromiso con las familias
Tu Mundo Constructor celebra su primer año como marca y lo festeja con una campaña especial que se vivirá durante todo el mes en sus sucursales, con ofertas imperdibles, combos exclusivos, beneficios de financiación, sorteos y actividades para toda la familia cada sábado. El aniversario es una oportunidad para agradecer a la comunidad que acompañó este primer capítulo, destacando una historia con raíces sólidas en el rubro de la construcción y el hogar.

Aunque la marca cumple solo un año, está respaldada por décadas de experiencia, un servicio de entrega confiable y un equipo preparado para asesorar en cada proyecto. Esa trayectoria permite hoy acercar soluciones reales, accesibles y pensadas para mejorar la calidad de vida en los hogares.

“Cumplimos un año como Tu Mundo Constructor, pero nuestra historia viene de mucho antes. Acompañar a las familias, trabajadores y profesionales forma parte de nuestra esencia. Sabemos que construir o reformar una casa es construir vida. Por eso queremos estar presentes, con precios reales, servicio y cercanía”, expresaron desde la compañía.

Un mes para celebrar en todas las sucursales

Durante todo noviembre, Tu Mundo Constructor llevará adelante una serie de

acciones especiales en el marco de su primer aniversario, entre ellas:

● Ofertas inigualables con todos los medios de pago

● Sorteos de órdenes de compra y productos para el hogar

● Premios instantáneos para quienes visiten los locales

● Ofertas fugaces y descuentos exclusivos por horas

● Animación y juegos infantiles todos los sábados

● Sorpresas y regalos para toda la familia

El objetivo es transformar la visita a cada sucursal en una experiencia compartida, donde las familias puedan acercarse, consultar, participar y disfrutar.

Durante el mes aniversario habrá precios y condiciones especiales en:

● Cerámicas y porcelanatos

● Griferías y juegos de baño

● Aberturas y puertas

● Materiales para construcción y reformas

● Productos para el hogar y equipamiento

TU MUNDO tiene el Compromiso con las familias

Más allá de las ofertas y festejos, la marca reafirma su misión:

“Trabajamos para que construir sea lo más accesible posible. La casa es el lugar donde se vive la vida: ahí empieza todo. Queremos seguir siendo parte de ese camino.”

La campaña estará vigente durante todo el mes en todas las sucursales y en la tienda online www.tumundoconstructor.com.ar

Tu Mundo Constructor — Mucho más que buen precio.

