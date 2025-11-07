Primer aniversario de Tu Mundo Constructor: muchas ofertas, financiación, sorteos, regalos y compromiso con las familias

Tu Mundo Constructor celebra su primer año como marca y lo festeja con una campaña especial que se vivirá durante todo el mes en sus sucursales, con ofertas imperdibles, combos exclusivos, beneficios de financiación, sorteos y actividades para toda la familia cada sábado. El aniversario es una oportunidad para agradecer a la comunidad que acompañó este primer capítulo, destacando una historia con raíces sólidas en el rubro de la construcción y el hogar.