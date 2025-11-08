De Dua Lipa a Eminem: los artistas más fáciles (y los más difíciles) para aprender inglés

Por esta razón, la música también es una de las estrategias más entretenidas y efectivas para mejorar el inglés. Permite ampliar el vocabulario, practicar la pronunciación y acostumbrar el oído a distintos acentos. Por eso, la plataforma de idiomas Preply realizó un estudio que analizó las letras de más de 150 artistas y determinó cuáles son los más fáciles y los más difíciles para quienes están aprendiendo inglés. A continuación, la lista de los más difíciles.