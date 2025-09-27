De Friends a House of cards: éstas son las mejores series para aprender inglés, según un estudio

A su vez, la serie Merlina es un spin-off de la icónica serie Los Locos Addams que acompañó a más de una generación, pero esta vez centrada en la adolescencia de Merlina y sus aventuras dentro de una academia llena de misterio. Con un debut de Tim Burton como director de series. Repleta de un humor oscuro, plagada de sarcasmo y un ritmo de diálogo que desafía al oído, es una opción ideal para entrenar la comprensión en conversaciones rápidas con un tono irónico.