Dos enigmáticos destellos iluminaron la Luna estos días: ¿qué fue lo que pasó?

Pequeños pero poderosos

No se conoce el tamaño de los objetos pero se sabe con certeza que no importa sus dimensiones, cualquiera puede causar una catástrofe.Sin una atmósfera que las frene estas dos rocas espaciales se estrellaron contra el suelo volcánico de la Luna a velocidades de hasta 96.000 kilómetros por hora, unas 30 veces más rápido que un avión de combate, según detallaron desde el New York Times. Incluso un asteroide de unos pocos metros de longitud que viajara a esa velocidad desencadenaría una potente explosión equivalente a un modesto montón de dinamita, una efímera tormenta de fuego que puede verse a cientos de miles de kilómetros aquí, en la Tierra.