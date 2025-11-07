Dos enigmáticos destellos iluminaron la Luna estos días: ¿qué fue lo que pasó?

La Luna puede dar la impresión de serenidad y calma. Inmutable en el cielo y brillante todas las noches sin excepción, pareciera que nada pasara allí. Pero la tranquilidad aparente es sólo una ilusión óptica para los diminutos humanos y eso quedó en evidencia la semana pasada cuando dos enigmáticos objetos chocaron y perforaron la superficie lunar.
Tanto el jueves 30 de octubre como el sábado 1 de noviembre, la tranquilidad en la Luna se convirtió en una explosión similar a la de una modesta detonación de dinamita. por esos días, el astrónomo japonés Daichi Fujii, conservador del Museo de la Ciudad de Hiratsuka, captó dos brillantes meteoros impactando la Luna. El especialista pudo registrar los destellos desde la Tierra durante una fracción de segundo, unas breves pero intensas explosiones de luz que arremeten contra el satélite natural.
Fujii mantiene sus telescopios apuntando a la superficie lunar, lo que por ocasiones puede registrar eventos tan inquietantes como los que ocurrieron por estos días. El jueves, a las 8:33 p. m. hora local, vio un breve estallido luminoso en la oscuridad. Luego el sábado, a las 8:49 p.m el evento volvió a ocurrir: “capté otro destello”, celebró el astrónomo.
Pequeños pero poderosos
No se conoce el tamaño de los objetos pero se sabe con certeza que no importa sus dimensiones, cualquiera puede causar una catástrofe.Sin una atmósfera que las frene estas dos rocas espaciales se estrellaron contra el suelo volcánico de la Luna a velocidades de hasta 96.000 kilómetros por hora, unas 30 veces más rápido que un avión de combate, según detallaron desde el New York Times. Incluso un asteroide de unos pocos metros de longitud que viajara a esa velocidad desencadenaría una potente explosión equivalente a un modesto montón de dinamita, una efímera tormenta de fuego que puede verse a cientos de miles de kilómetros aquí, en la Tierra.
Estos impactos lunares son importantes para los astrónomos, quienes los utilizan para calcular la frecuencia con la que la Luna es golpeada por asteroides más pequeños. De este modo, pueden afinar sus estimaciones sobre el número de asteroides más grandes que existen, el tipo de asteroides capaces de atravesar la atmósfera de nuestro planeta con efectos potencialmente devastadores.
¿De dónde vienen estos asteroides?
El primer destello, el jueves, surgió justo al este del cráter Gassendi, de 110 kilómetros de ancho. El segundo apareció al oeste del Oceanus Procellarum, también conocido como el “océano de las Tormentas”, una colosal llanura de 2500 kilómetros de longitud llena de magma cristalizado.
La procedencia de estos asteroides no se conoce con certeza. Pero Fujii sospecha que podrían proceder de la lluvia de meteoros de las Táuridas, que se desprende del cometa Encke. Se sabe que las Táuridas, que alcanzan su punto álgido este mes, presentan meteoros más grandes que el promedio que se mueven a velocidades especialmente altas. Por tanto, no sería sorprendente que algunos se estrellaran contra la Luna en lugar de arder en la atmósfera terrestre.
Fujii espera que su labor de vigilancia contribuya a mejorar la seguridad lunar. Tanto las agencias espaciales como las empresas privadas pretenden hacer de la Luna un lugar habitado, algo que no está exento de riesgos, entre ellos los posibles impactos de rocas espaciales.