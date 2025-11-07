Descubren en Grecia la telaraña más grande del mundo: un hallazgo científico sin precedentes

El fenómeno fue encontrado en la llamada “Cueva del Azufre”, una formación natural única cuya entrada se encuentra en Grecia, aunque sus galerías se extienden en territorio albanés. La cueva se formó por la acción del ácido sulfúrico, resultado de la oxidación del sulfuro de hidrógeno presente en las aguas subterráneas. En su interior fluye un arroyo rico en azufre que ha dado lugar a un ecosistema peculiar, dominado por bacterias y mosquitos que sirven de alimento a las arañas.