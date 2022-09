Grecia: entre la belleza y el horror

Al día siguiente me encantó la visita al moderno Museo Arqueológico de la Acrópolis. Ha sido construido en última instancia con la finalidad de que el British Museum no pueda seguir justificándose en que no hay en Atenas un lugar adecuado para devolver los mármoles arrebatados por Lord Elgin entre 1801 y 1812. Se trata de un largo contencioso. En marzo de 2021, Boris Johnson rechazaba rotundamente la devolución de esos mármoles: “El Gobierno del Reino Unido tiene una posición firme de antiguo sobre esas esculturas. Fueron adquiridas legalmente por Lord Elgin bajo las leyes de su época y han sido propiedad legal de los trustees del British Museum desde su adquisición”.