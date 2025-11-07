Secciones
Mundo

París sortea tumbas en sus cementerios más famosos: una insólita propuesta con valor histórico y ecológico

El Ayuntamiento de la capital francesa lanzó un sorteo único en el mundo que ofrece 30 monumentos funerarios patrimoniales a quienes se comprometan a restaurarlos.

París sortea tumbas en sus cementerios más famosos: una insólita propuesta con valor histórico y ecológico
Hace 2 Hs

Descansar eternamente junto al cantante de The Doors, Jim Morrison, o la filósofa francesa Simone de Beauvoir ya no parece un sueño imposible. El Ayuntamiento de París lanzó esta semana un sorteo sin precedentes que ofrece una oportunidad insólita: obtener una tumba patrimonial en alguno de sus cementerios más célebres, a cambio de comprometerse a restaurarla.

La propuesta, presentada como una respuesta al problema de saturación de las necrópolis parisinas, permitirá adjudicar 30 monumentos funerarios históricos distribuidos entre los tres cementerios más emblemáticos de la capital: diez en Père-Lachaise, diez en Montparnasse y diez en Montmartre.

Actualmente, los cementerios de París cuentan con 634.000 concesiones y permanecen colmados desde principios del siglo XX. Sin embargo, muchas tumbas de gran valor artístico o histórico han caído en el abandono, sin posibilidad de demolición debido a su carácter patrimonial.

“En las primeras 24 horas se registraron 1.000 clics en los expedientes de candidatura”, informó Paul Simondon, responsable de asuntos funerarios del Ayuntamiento. Los interesados deberán presentar presupuestos de empresas especializadas en marmolería para demostrar que conocen los costos de la restauración y evitar así sorpresas económicas.

El municipio advirtió que, en caso de incumplimiento de las condiciones de compra y restauración, la venta del monumento se anulará y el comprador perderá su inversión. Este primer sorteo funcionará como una prueba piloto, pero el ayuntamiento ya evalúa ampliar el programa, destacando su “interés ecológico” al promover la reutilización de monumentos funerarios.

El cementerio Père-Lachaise, el más grande y célebre de los tres, ocupa 44 hectáreas en el distrito 20 y alberga unas 70.000 parcelas. Combina el diseño de un parque de estilo inglés con un espacio de meditación donde conviven todos los estilos del arte funerario: gótico, haussmanniano y clásico. Entre sus visitantes ilustres descansan Honoré de Balzac, Marcel Proust, Frédéric Chopin, Colette, Molière, Yves Montand, Edith Piaf, Camille Pissarro y Oscar Wilde, entre muchos otros.

El cementerio de Montparnasse, de 19 hectáreas, es el segundo más grande de la ciudad. Situado en uno de los barrios más animados de París, ofrece un entorno verde y sereno. Allí reposan figuras icónicas de la literatura y las artes como Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Charles Garnier.

Finalmente, el cementerio de Montmartre, inaugurado en 1825, se extiende a los pies de la basílica del Sacré-Cœur y cuenta con 20.000 parcelas. Entre sus tumbas más visitadas se destacan las de Stendhal, Émile Zola, Berlioz y Dalida (1933-1987), cuya sepultura es la más adornada con flores del lugar.

Con esta iniciativa, París convierte sus cementerios en espacios vivos de memoria y arte, invitando a los ciudadanos a preservar el patrimonio funerario de una ciudad que, incluso en la muerte, busca reinventarse.

Temas ParísFrederic ChopinThe DoorsJim Morrison
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El ciberacoso afectó la salud de Brigitte Macron

El ciberacoso afectó la salud de Brigitte Macron

Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
2

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
3

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate
4

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo
5

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos
6

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos

Más Noticias
Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Comentarios