París sortea tumbas en sus cementerios más famosos: una insólita propuesta con valor histórico y ecológico

El cementerio Père-Lachaise, el más grande y célebre de los tres, ocupa 44 hectáreas en el distrito 20 y alberga unas 70.000 parcelas. Combina el diseño de un parque de estilo inglés con un espacio de meditación donde conviven todos los estilos del arte funerario: gótico, haussmanniano y clásico. Entre sus visitantes ilustres descansan Honoré de Balzac, Marcel Proust, Frédéric Chopin, Colette, Molière, Yves Montand, Edith Piaf, Camille Pissarro y Oscar Wilde, entre muchos otros.