Yerba Buena se prepara para un fin de semana lleno de actividades, arte y sustentabilidad

Viernes de música y arte

Este viernes 7, la ciudad se llenará de música con dos propuestas imperdibles: Yerba Buena Coral, en su 10ª edición, ofrecerá una noche única para disfrutar del canto coral en la Parroquia Nuestra Señora del Valle (Florida Sur 251). En simultáneo, a partir de las 21, la Casa de la Cultura de esta ciudad, será escenario de una Noche Flamenca, una velada colmada de pasión, arte y ritmo andaluz, donde el baile, el canto y la guitarra se fusionarán en un gran espectáculo.