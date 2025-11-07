Yerba Buena se prepara para un fin de semana lleno de actividades, arte y sustentabilidad

Yerba Buena vivirá días de gran movimiento cultural, comercial y ambiental con una variada agenda de propuestas para todos los gustos. Hasta el domingo 9 de noviembre, se podrá disfrutar de eventos que promueven el arte, el bienestar y el cuidado del ambiente.
Expo Comercial 2025
Desde ayer y hasta el domingo 9, la Sociedad Rural de Tucumán (Av. Camino del Perú 1050) es sede de una nueva edición de la Expo Comercial, un espacio que reúne a empresas, emprendimientos y marcas que impulsan el crecimiento de Tucumán. Los visitantes podrán conocer propuestas de innovación, oportunidades de negocios y las últimas tendencias del sector. La entrada es libre y gratuita.
Festival de Cine
En paralelo, desde ayer y hasta el sábado 8 de noviembre la Escuela Universitaria de Cine (Av. Aconquija 729) abrió sus puertas para celebrar el Festival de Cine, un encuentro dedicado a los amantes del séptimo arte. Proyecciones, charlas y actividades especiales conformarán una programación pensada para disfrutar del cine.
Viernes de música y arte
Este viernes 7, la ciudad se llenará de música con dos propuestas imperdibles: Yerba Buena Coral, en su 10ª edición, ofrecerá una noche única para disfrutar del canto coral en la Parroquia Nuestra Señora del Valle (Florida Sur 251). En simultáneo, a partir de las 21, la Casa de la Cultura de esta ciudad, será escenario de una Noche Flamenca, una velada colmada de pasión, arte y ritmo andaluz, donde el baile, el canto y la guitarra se fusionarán en un gran espectáculo.
Sábado de Yoga
Como cada sábado, a partir de las 9:30 el Jardín Botánico de Horco Molle ofrecerá su tradicional clase de Yoga al aire libre, una actividad gratuita destinada a quienes deseen conectar cuerpo, respiración y mente en un entorno natural privilegiado.
Domingo de arte y conciencia ambiental
El domingo 9, de 19 a 20:30, los alumnos del Colegio Los Arcos presentarán una Muestra de Arte con los trabajos realizados durante el año, compartiendo su talento y creatividad. Ese mismo día, de 17 a 21, se llevará a cabo una nueva edición del Mega Ecocanje en el Shopping Portal Tucumán, una jornada para transformar residuos en conciencia verde. Los vecinos podrán canjear materiales reciclables por plantines, semillas y compost.