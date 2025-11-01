La literatura argentina, entre las favoritas de Dua Lipa: la cantante recomendó a una atrapante autora naciona

Dua Lipa recomendó un libro de Mariana Enriquez

A tan solo días de presentarse en Buenos Aires en noviembre en su gira por latinoamérica, Dua Lipa también incluyó en su biblioteca algunos libros del otro lado del continente. En una selección dedicada al terror en la cuenta de Instagram de su plataforma cultural, la cantante puso entre sus primeras sugerencias "Los peligros de fumar en la cama".