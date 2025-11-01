La literatura argentina, entre las favoritas de Dua Lipa: la cantante recomendó a una atrapante autora naciona

Dua Lipa no es solo una superestrella del pop sino también una ávida lectora de relatos de todo el mundo. Su club "Service 95" es la plataforma donde la cantante busca destacar voces globales y pertenecientes a diversos géneros. Para la noche del terror, la artista británica destacó a una autora nacional para pasar una ocasión escalofriante.
Entre el repertorio de recomendaciones de la estrella internacional, Dua Lipa sorprendió a su audiencia con una lectura de producción nacional. La cantante eligió "Los peligros de fumar en la cama" de la argentina Mariana Enriquez, entre las obras de terror para disfrutar en los festejos de Halloween.
Dua Lipa recomendó un libro de Mariana Enriquez
A tan solo días de presentarse en Buenos Aires en noviembre en su gira por latinoamérica, Dua Lipa también incluyó en su biblioteca algunos libros del otro lado del continente. En una selección dedicada al terror en la cuenta de Instagram de su plataforma cultural, la cantante puso entre sus primeras sugerencias "Los peligros de fumar en la cama".
Junto con una imagen de la portada, Lipa agregó una pequeña reseña. "Este libro relata 12 inquietantes cuentos ambientados en y alrededor Buenos Aires, a menudo centrándose en mujeres y jóvenes que experimentan eventos supernaturales mezclados con los traumas de la historia argentina", comentó la artista.
Otras sugerencias de Dua Lipa
Service95, fundada en 2021 y lanzada el 3 de febrero de 2022, es un boletín semanal y un sitio web desde el que Dua Lipa difunde selecciones de libros, música, arte, gastronomía, entrevistas y reflexiones sociales.
Por este medio, la artista construyó un puente cultural con millones de seguidores. En una anterior edición, Service95 ya había recomendado Cosas que perdimos en el fuego y destacó: “La escritora Mariana Enríquez, finalista del Premio Internacional Booker, debe figurar en cualquier lista de ficción latina contemporánea”.