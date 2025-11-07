El perfume que usa Luis Miguel cuesta menos de lo que imaginás: conocé su fragancia favorita

Luis Miguel no solo es sinónimo de talento, elegancia y misterio, sino también de sofisticación en cada detalle. A lo largo de los años, el Sol de México ha cultivado una imagen impecable, y uno de los secretos que más curiosidad despierta entre sus admiradores es su inconfundible aroma, un sello que lo acompaña desde hace décadas.
Recientemente trascendió cuál es la fragancia que el cantante elige para su vida cotidiana y presentaciones. Se trata de Bijan For Men, un perfume clásico de origen oriental, reconocido por su estilo atemporal y por haber sido uno de los más codiciados entre las figuras masculinas del espectáculo durante los años 80 y 90.
El aroma del Sol de México
La fragancia Bijan For Men combina notas cítricas de bergamota y lavanda, que evolucionan hacia un corazón de cuero y almizcle, mientras que su base cálida incluye sándalo y vainilla, aportándole una estela sofisticada, intensa y envolvente.
En conjunto, este perfume proyecta una esencia que muchos definen como “puro lujo”, perfecta para el porte y la presencia magnética del intérprete de La incondicional.
A pesar de haber pasado más de tres décadas desde su lanzamiento, el perfume se mantiene vigente en el mercado internacional gracias a su aroma elegante y duradero, una característica que lo convierte en un clásico entre los conocedores.
Cuánto cuesta el perfume que usa Luis Miguel
Si bien podría pensarse que el aroma de Luis Miguel proviene de una fragancia exclusiva y de difícil acceso, la realidad sorprende: su precio es relativamente accesible en comparación con otras marcas de lujo.
En sitios de venta en línea, Bijan For Men figura con un valor promedio de $96.000, aunque actualmente puede encontrarse con descuentos que lo dejan en torno a los $ 81.138.