Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes para sectores del centro y norte del país que afectarán a la actividad cotidiana de los ciudadanos. Además, el clima continuará inestable hasta mediados de la próxima semana.
Estas condiciones climáticas responden al ingreso de una vaguada en altura proveniente desde el Océano Pacífico, la cual fomentará un periodo de fuertes lluvias y tormentas que comenzarán sobre el oeste del país, y que luego se irán trasladando hacia el centro y norte de Argentina hacia este viernes.
¿Qué provincias están en alerta naranja y amarilla por fuertes tormentas?
Según el parte del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, varias zonas del país enfrentarán alertas meteorológicas por tormentas. La alerta naranja, que implica riesgos para "la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", afecta a Corrientes, Misiones, San Luis, y el sur de Córdoba y La Rioja.
En estas provincias, se esperan tormentas fuertes o localmente severas con un alto potencial de peligro, manifestándose a través de: abundante caída de agua en períodos cortos, ráfagas de viento que superarán los 90 kilómetros por hora, granizo y actividad eléctrica constante. El pronóstico de precipitación acumulada para esta área crítica es de 40 a 80 milímetros.
La alerta amarilla por tormentas fuertes se extiende a las áreas restantes de Misiones, Corrientes, Córdoba y La Rioja, e incluye además a Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero.
Este nivel indica la posibilidad de fenómenos capaces de generar daños y que pueden interrumpir actividades cotidianas de forma temporal. Se anticipa que las tormentas en estas zonas provoquen abundante caída de agua en poco tiempo, frecuentes descargas eléctricas, ráfagas intensas y ocasional granizo. Se prevén acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros; sin embargo, para el norte del litoral se pronostican valores aproximados superiores, de entre 50 y 70 milímetros.