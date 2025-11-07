Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

Este nivel indica la posibilidad de fenómenos capaces de generar daños y que pueden interrumpir actividades cotidianas de forma temporal. Se anticipa que las tormentas en estas zonas provoquen abundante caída de agua en poco tiempo, frecuentes descargas eléctricas, ráfagas intensas y ocasional granizo. Se prevén acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros; sin embargo, para el norte del litoral se pronostican valores aproximados superiores, de entre 50 y 70 milímetros.