Todo listo para la final del Regional del NOA en Universitario: horario, accesos y servicios

El Regional del NOA vivirá su capítulo final este sábado a las 16, cuando Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby definan el título en la cancha 1 de Universitario, en Ojo de Agua. La URT presentó el croquis oficial con todos los detalles del operativo que acompañará la jornada, desde los accesos hasta los sectores de público y estacionamientos.
El acceso peatonal principal estará habilitado por el sector sur, donde se ubicarán las hinchadas de ambos clubes finalistas, con áreas claramente delimitadas para garantizar la seguridad y la comodidad del público. Los vehículos podrán ingresar tanto por el acceso sur como por el acceso Lavalle, donde también habrá amplias zonas de estacionamiento, distribuidas alrededor de las canchas 3, 4 y 5.
El predio contará además con un food park, cantina y vestuarios exclusivos para cada equipo. Todo el operativo fue planificado para facilitar la circulación del público y evitar congestionamientos en los ingresos.
Desde la organización estiman que podrán asistir unas 4.500 personas sentadas y alrededor de 7.000 en total, gracias a un punto clave del club anfitrión: el mirador ofrece una vista panorámica ideal para seguir el encuentro.
Con el “Serpentario” preparado y las expectativas en su punto más alto, Tucumán se alista para una nueva final entre dos de sus instituciones más emblemáticas, en una tarde que promete rugby, pasión y una gran convocatoria.