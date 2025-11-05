Todo listo para la final del Regional del NOA en Universitario: horario, accesos y servicios

El Regional del NOA vivirá su capítulo final este sábado a las 16, cuando Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby definan el título en la cancha 1 de Universitario, en Ojo de Agua. La URT presentó el croquis oficial con todos los detalles del operativo que acompañará la jornada, desde los accesos hasta los sectores de público y estacionamientos.