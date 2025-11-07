Secciones
Agenda de TV: Colapinto en el GP de Brasil y Central-San Lorenzo, por el Clausura

Se juega la segunda jornada de la Liga de Voley en Monteros.

EXPECTATIVA. Franco Colapinto iniciará hoy los ensayos en Interlagos, a la espera de la confirmación de su contrato con Alpine para 2026. EXPECTATIVA. Franco Colapinto iniciará hoy los ensayos en Interlagos, a la espera de la confirmación de su contrato con Alpine para 2026. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM
Hace 1 Hs

Mundial FIFA Sub 17

9.30: El Salvador-Colombia (DSports)

9.30: Inglaterra-Haití (DSports+)

10: Alemania-Corea del Norte (DSports 2)

10.30: Egipto-Venezuela (DSports)

11.45: México-Costa de Marfil (DSports+)

12.15: Suiza-Corea del Sur (DSports)

12.45: Brasil-Indonesia (DSports 2)

 12.45: Zambia-Honduras (DSports)

Fórmula 1 - GP de Brasil

11.30: Práctica 1 (Fox Sports / Disney+)

15.30: Clasificación Sprint (Fox Sports / Disney+)

Liga Argentina de Voley

15: River Plate-San Lorenzo (Fox Sports 2)

18: Boca Juniors-Ciudad Vóley (Fox Sports 2)

21: UPCN San Juan-Tucumán de Gimnasia (Fox Sports)

Liga Profesional Argentina

21: Rosario Central-San Lorenzo (TNT Sports)

