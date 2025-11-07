Agenda de TV: Colapinto en el GP de Brasil y Central-San Lorenzo, por el Clausura

Mundial FIFA Sub 17
9.30: El Salvador-Colombia (DSports)
9.30: Inglaterra-Haití (DSports+)
10: Alemania-Corea del Norte (DSports 2)
10.30: Egipto-Venezuela (DSports)
11.45: México-Costa de Marfil (DSports+)
12.15: Suiza-Corea del Sur (DSports)
12.45: Brasil-Indonesia (DSports 2)
12.45: Zambia-Honduras (DSports)
Fórmula 1 - GP de Brasil
11.30: Práctica 1 (Fox Sports / Disney+)
15.30: Clasificación Sprint (Fox Sports / Disney+)
Liga Argentina de Voley
15: River Plate-San Lorenzo (Fox Sports 2)
18: Boca Juniors-Ciudad Vóley (Fox Sports 2)
21: UPCN San Juan-Tucumán de Gimnasia (Fox Sports)
Liga Profesional Argentina
21: Rosario Central-San Lorenzo (TNT Sports)