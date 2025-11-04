Alerta amarilla en cuatro provincias por tormentas fuertes con lluvias intensas

Alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas en cuatro provincias

El SMN advirtió que las tormentas podrían ser fuertes con posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo en la zona de Buenos Aires. Durante la tarde y noche se prevé el desarrollo de tormentas con fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre y mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN.