Alerta amarilla en cuatro provincias por tormentas fuertes con lluvias intensas

La alerta amarilla con la que estan señaladas en el mapa argentino advierte sobre "Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño".

Este martes 4 de noviembre el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para tres provincias por "tormentas fuertes con lluvias intensas". A las 9.30 horas se anunció esta información con intenciones de concientizar sobre los posibles peligros y que los habitantes de las zonas afectadas tomen las precauciones necesarias.

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

La zonas afectadas serán Buenos Aires, sur de Santa Fe y un sector de la provincia de Córdoba, además de Formosa. La alerta amarilla con la que están señaladas en el mapa argentino advierte sobre "Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas en cuatro provincias

El SMN advirtió que las tormentas podrían ser fuertes con posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo en la zona de Buenos Aires. Durante la tarde y noche se prevé el desarrollo de tormentas con fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre y mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN.

La ciudad amaneció nublada y con lluvias intermitentes, una temperatura de 11,4°C, humedad del 95% y vientos del noroeste a 12 km/h, según los datos del SMN actualizados a las 8. Para el resto del día, las tormentas fuertes continuarán durante la mañana, con probabilidad de precipitación entre 40% y 70%. 

Preacauciones a tener en cuenta durante una alerta amarilla

De acuerdo al nivel de la alerta, el SMN emite a la población las siguientes advertencias:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informáte por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

