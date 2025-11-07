Viernes de alto vuelo en el WTA 125 de Tucumán: se definen los cuartos de final

La acción del WTA 125 de Tucumán sigue este viernes con una jornada decisiva que pondrá en juego los cuartos de final del certamen. Con presencia argentina en varios frentes, el torneo entra en su etapa más atractiva y el público volverá a colmar las tribunas del Lawn Tennis Club.
Cancha central
- 16: Julia Riera vs. Simona Waltert
- 18 (aprox.): Despina Papamichail vs. Jazmín Ortenzi
- A continuación: Solana Sierra vs. Oleksandra Oliynykova
- A continuación (dobles): Tran/Zolotareva vs. Ortenzi/Riera
Cancha 1
- 16: Antonia Vergara Rivera vs. Mayar Sherif
- A continuación (dobles): Monnet/Pigossi vs. Herrero Linana/Strakhova
El certamen tucumano, que reparte puntos valiosos para el ranking mundial, sigue consolidándose como uno de los eventos más importantes del tenis femenino en Sudamérica.