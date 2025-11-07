Secciones
Viernes de alto vuelo en el WTA 125 de Tucumán: se definen los cuartos de final

El torneo internacional continúa en el Lawn Tennis Club con una jornada que promete emociones fuertes. Las argentinas Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Solana Sierra buscarán avanzar ante rivales de jerarquía.

Mayar Sherif enfrentará a la chilena Antonia Rivera Vergara. Mayar Sherif enfrentará a la chilena Antonia Rivera Vergara. Prensa oficial/Butty Fotos.
Hace 1 Hs

La acción del WTA 125 de Tucumán sigue este viernes con una jornada decisiva que pondrá en juego los cuartos de final del certamen. Con presencia argentina en varios frentes, el torneo entra en su etapa más atractiva y el público volverá a colmar las tribunas del Lawn Tennis Club.

Cancha central

  • 16: Julia Riera vs. Simona Waltert
  • 18 (aprox.): Despina Papamichail vs. Jazmín Ortenzi
  • A continuación: Solana Sierra vs. Oleksandra Oliynykova
  • A continuación (dobles): Tran/Zolotareva vs. Ortenzi/Riera

Cancha 1

  • 16: Antonia Vergara Rivera vs. Mayar Sherif
  • A continuación (dobles): Monnet/Pigossi vs. Herrero Linana/Strakhova

El certamen tucumano, que reparte puntos valiosos para el ranking mundial, sigue consolidándose como uno de los eventos más importantes del tenis femenino en Sudamérica.

