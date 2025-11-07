Remontada heroica en la Liga Argentina: Estudiantes venció a Colón tras ir 20 puntos abajo

Cuando la cabeza no es suficiente y el cuerpo no da más, el espíritu empieza a jugar su partido. No se ve en la musculatura de los jugadores, y aunque a veces precipita decisiones, la atmósfera lo percibe: hay gestos que expresan esa garra, ese ímpetu para levantarse del golpe más duro. Es una emoción que tanto amamos experimentar porque suele aparecer en los momentos más críticos, y es el combustible suficiente para imponerse a cualquier situación límite. Estudiantes, en el "Coco Ascárate”, mostró esa fortaleza: supo reinventarse en el segundo tiempo y dio vuelta un partido en el que perdía por 20 puntos, para quedarse con un triunfazo por 77-73 frente a Colón en la segunda fecha de la Liga Argentina.