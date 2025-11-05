Secciones
Estudiantes debutó con una victoria en la nueva temporada de la Liga Argentina

La "Cebra" venció de manera ajusta a Jujuy Basket por 73 a 70; este jueves recibe a Colón de Santa Fe.

Estudiantes hizo valer la localía y se quedó con una victoria trabajada, en su debut en la Liga Argentina 2025/26, por 73 a 70, en un partido cambiante que recién se definió en las últimas posesiones. El equipo arrancó con autoridad: intensidad en ambos costados de la cancha, presión alta y efectividad le permitieron cerrar el primer cuarto con una ventaja de 11 puntos.

Sin embargo, la visita ajustó marcas y fue metiéndose en juego. Con una defensa más firme, logró bloquear el perímetro de DJ Alicea, aunque sufrió la fuerza interior de Javier Bollo. Un pasaje clave (triple, recupero inmediato y otro triple) redujo la brecha a cinco al llegar al descanso. Ibarra y Grutsak sostuvieron la ofensiva jujeña y dejaron abierto el resultado.

En el complemento, los del norte mantuvieron su mano caliente desde los 6,75 e igualaron el tablero. Desde ahí, el partido se volvió punto por punto, sin que ninguno lograra imponer ritmo ni distancia. Todo se resolvió en el cierre: ya con el marcador igualado, un triple de Pedano a 20 segundos del final puso la ventaja decisiva. Luego, una buena defensa de Estudiantes obligó a la visita a cortar con falta. Pedano convirtió uno de dos libres y terminó de sellar el triunfo por 73-70.

Buenas actuaciones en la "Cebra"

Además del aporte goleador del cordobés, Bollo sumó una planilla sólida: 12 puntos y 12 rebotes. Alicea completó la faena con 15 puntos, cinco rebotes y tres asistencias.

Los parciales del partido fueron: 22-11, 24-30, 16-16 y 11-13.
Estudiantes volverá a jugar este jueves, cuando reciba a Colón de Santa Fe, en el estadio “'Coco' Ascárate", desde las 21.30.

