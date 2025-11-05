Estudiantes debutó con una victoria en la nueva temporada de la Liga Argentina

En el complemento, los del norte mantuvieron su mano caliente desde los 6,75 e igualaron el tablero. Desde ahí, el partido se volvió punto por punto, sin que ninguno lograra imponer ritmo ni distancia. Todo se resolvió en el cierre: ya con el marcador igualado, un triple de Pedano a 20 segundos del final puso la ventaja decisiva. Luego, una buena defensa de Estudiantes obligó a la visita a cortar con falta. Pedano convirtió uno de dos libres y terminó de sellar el triunfo por 73-70.