Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

Prórroga de la prisión preventiva por tres meses para el apodado “Zorro” Alderete y los hermanos Mercado. La causa corresponde a la Unidad de Homicidios II del Ministerio Fiscal.

Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 07 Noviembre 2025

Por solicitud del Ministerio Fiscal, este jueves se desarrolló una audiencia de prórroga de la prisión preventiva que vienen cumpliendo Roberto Ricardo Alderete, alias “Zorro”, y los hermanos Mercado (Catriel Víctor y Carlos Fabián), acusados del delito de homicidio por el uso de arma en perjuicio de Valeria Acevedo. “Zorro” lo hace en calidad de autor mientras los Mercado como partícipes necesarios. Al considerar que persisten los riesgos procesales de fuga (los tres fueron declarados rebeldes y extraditados desde Neuquén y Río Negro, respectivamente) y entorpecimiento de la investigación (testigos dijeron haber sido amenazados), la auxiliar de fiscal, Luz Becerra, requirió que se imponga la extensión de la medida de coerción más gravosa por otros tres meses (con vencimiento el viernes 6 de febrero).

“Los tres fueron sindicados específicamente por el testigo presencial y por otros tres vecinos quienes los observaron armados, escucharon los estruendos de los disparos y vieron a la víctima herida en la vereda de la casa de la familia Alderete”, afirmó la investigadora quien mencionó que resta el informe de informática forense para determinar la geolocalización (impacto de antenas que toman la actividad de los teléfonos celulares). Por lo expuesto, la jueza hizo lugar a lo solicitado y reiteró el pedido para que sean traslados desde su actual lugar de alojamiento al servicio penitenciario provincial que corresponde (según el cupo).

La teoría del caso

El 26 de octubre de 2024, a las 09:30 horas, Acevedo y su marido se dirigieron al domicilio de la familia Alderete, ubicado en avenida Francisco de Aguirre y Suipacha, a reclamar que de un terreno de esa cuadra les habían sustraído unas tarimas, una casilla y otros elementos. Tuvieron una discusión con distintos miembros de la familia Alderete y se retiraron. Minutos más tarde, Acevedo y su pareja, al ser alertados por un llamado telefónico volvieron al terreno a las 09:50 horas. En la vereda de la casa de “Los Alderete”, a unos 20 metros de distancia, estaban Catriel y Carlos Mercado, con una carabina y con un revólver, respectivamente. Ambos realizaron disparos dirigidos hacia la víctima y su esposo, dejándolos en una posición de desventaja y desprotección, ya que estaban desarmados. Situación que fue aprovechada por Roberto Alderete, quien estaba detrás de un arbusto, y con intenciones de generarle la muerte con una escopeta de dos caños le efectuó un disparo a la mujer en el abdomen, provocándole múltiples heridas en distintas partes del cuerpo por la perforación de perdigones metálicos desperdigados por el disparo de escopeta. Finalmente, los imputados se dieron a la fuga del lugar al ver que llegó el hermano de la víctima, quien junto al marido la subieron a su camioneta y la llevaron al Hospital Avellaneda, siendo derivada al Centro de Salud, donde fue intervenida quirúrgicamente de urgencia. Acevedo falleció el 14 de noviembre como consecuencia de una falla orgánica múltiple por herida de arma de fuego.

