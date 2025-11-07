Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

La teoría del caso

El 26 de octubre de 2024, a las 09:30 horas, Acevedo y su marido se dirigieron al domicilio de la familia Alderete, ubicado en avenida Francisco de Aguirre y Suipacha, a reclamar que de un terreno de esa cuadra les habían sustraído unas tarimas, una casilla y otros elementos. Tuvieron una discusión con distintos miembros de la familia Alderete y se retiraron. Minutos más tarde, Acevedo y su pareja, al ser alertados por un llamado telefónico volvieron al terreno a las 09:50 horas. En la vereda de la casa de “Los Alderete”, a unos 20 metros de distancia, estaban Catriel y Carlos Mercado, con una carabina y con un revólver, respectivamente. Ambos realizaron disparos dirigidos hacia la víctima y su esposo, dejándolos en una posición de desventaja y desprotección, ya que estaban desarmados. Situación que fue aprovechada por Roberto Alderete, quien estaba detrás de un arbusto, y con intenciones de generarle la muerte con una escopeta de dos caños le efectuó un disparo a la mujer en el abdomen, provocándole múltiples heridas en distintas partes del cuerpo por la perforación de perdigones metálicos desperdigados por el disparo de escopeta. Finalmente, los imputados se dieron a la fuga del lugar al ver que llegó el hermano de la víctima, quien junto al marido la subieron a su camioneta y la llevaron al Hospital Avellaneda, siendo derivada al Centro de Salud, donde fue intervenida quirúrgicamente de urgencia. Acevedo falleció el 14 de noviembre como consecuencia de una falla orgánica múltiple por herida de arma de fuego.