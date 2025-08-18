Detienen a un prófugo del crimen de Valeria Acevedo

El hecho

El 26 de octubre de 2024, a las 9.30, Acevedo y su marido se dirigieron al domicilio de la familia Alderete, en avenida Francisco de Aguirre y Suipacha, a reclamar que de un terreno de esa cuadra les habían sustraído unas tarimas, una casilla y otros elementos. Tuvieron una discusión con distintos miembros de la familia Alderete y se retiraron. Minutos más tarde, Acevedo y su pareja, al ser alertados por un llamado telefónico de que les estaban por llevar las tarimas que les quedaban, volvieron al terreno a las 9.50. En la vereda de la casa de los Alderete, a unos 20 metros de distancia, estaban Catriel Mercado, que tenía una carabina, y Carlos Mercado, con un revólver. Ambos realizaron disparos contra la víctima y su esposo, que estaban desarmados.