Detienen a un prófugo del crimen de Valeria Acevedo

La Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale, convocó a una audiencia que se realizó ayer con el fin de legalizar la detención, formular cargos y solicitar la medida cautelar de mayor intensidad contra Carlos Fabián Mercado (26). Se trata de uno de los tres implicados en el asesinato de Verónica Valeria Acevedo, quien fue herida con arma de fuego el 26 de octubre del año pasado y murió tres semanas después.
Sobre el imputado pesaba una orden de captura desde hace diez meses y el último 7 de agosto fue detenido en General Roca, provincia de Río Negro. Acto seguido se notificó al Ministerio Fiscal de Tucumán, que dispuso su extradición. Arribó el pasado viernes 15 y fue alojado en la base de la División Homicidios. Cabe recordar que en el marco de esta causa ya se encuentran cumpliendo prisión preventiva su hermano Catriel Víctor Mercado y Roberto Ricardo Alderete, alias “Zorro”.
Alderete es considerado el presunto autor del homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, es decir, quien efectuó el disparo mortal; mientras que a los Mercado se les imputó el mismo delito, pero en calidad de partícipes de necesarios.
Con respecto a Carlos Mercado, el fiscal Sale demandó que se imponga la prisión preventiva. La jueza hizo lugar a todo el pedido del MPF y ordenó el inmediato alojamiento en el complejo penitenciario correspondiente.
El hecho
El 26 de octubre de 2024, a las 9.30, Acevedo y su marido se dirigieron al domicilio de la familia Alderete, en avenida Francisco de Aguirre y Suipacha, a reclamar que de un terreno de esa cuadra les habían sustraído unas tarimas, una casilla y otros elementos. Tuvieron una discusión con distintos miembros de la familia Alderete y se retiraron. Minutos más tarde, Acevedo y su pareja, al ser alertados por un llamado telefónico de que les estaban por llevar las tarimas que les quedaban, volvieron al terreno a las 9.50. En la vereda de la casa de los Alderete, a unos 20 metros de distancia, estaban Catriel Mercado, que tenía una carabina, y Carlos Mercado, con un revólver. Ambos realizaron disparos contra la víctima y su esposo, que estaban desarmados.
Según la acusación, Roberto Alderete se acercó corriendo con una escopeta de dos caños y le efectuó un disparo a la mujer en el abdomen, provocándole múltiples heridas en el cuerpo por la perforación de perdigones metálicos desperdigados por el disparo de escopeta. Todos se dieron a la fuga al ver que llegó “Chupete”, hermano de la víctima, quien junto al marido la subieron a su camioneta y la llevaron al hospital, donde falleció el 14 de noviembre.