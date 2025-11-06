Foro Argentina Andina: se apuesta al litio y al cobre para transformar las exportaciones

Finalmente, Lucero abordó el tema de la infraestructura , otro cuello de botella crucial. Sobre el tema, hizo un llamado a la acción para dejar de lado las generalidades y discriminar las necesidades específicas. Argumentó que los requerimientos de generación y transmisión eléctrica son distintos a los de ferrocarriles y caminos, y que solo con un análisis detallado y una estrategia enfocada podrá facilitar la entrada en producción de los yacimientos. La colaboración con organismos como el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el relevamiento de la infraestructura necesaria es la clave para no caer en el "desaliento" y asegurar que la riqueza geológica se convierta en riqueza real para la Nación.