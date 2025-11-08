Por qué Bluey es el dibujo animado que más recomiendan los pediatras

En un universo donde abundan los dibujos animados con estímulos rápidos y guiones frenéticos, Bluey se destaca por algo mucho más profundo: enseñar a sentir, imaginar y compartir. En los últimos años, la serie australiana -disponible en Disney+- se convirtió en una de las más recomendadas por pediatras y psicólogos infantiles de todo el mundo. Detrás de su apariencia simple, esconde una propuesta emocionalmente inteligente y educativa.