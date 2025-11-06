Antonela Roccuzzo abre su vestidor de lujo por una causa solidaria: “Cada prenda guarda un nuevo propósito”

El proyecto no solo implicó su participación como figura, sino también su involucramiento directo: Antonela posó con algunos de sus conjuntos favoritos y compartió su reflexión sobre el sentido de la propuesta. “Asociarme con Vestiaire Collective es una manera hermosa de darle una segunda vida a mi vestuario mientras apoyo a Estudiar es Mejor. Realmente creo en el poder de la moda circular: prolongar la vida de lo que ya poseemos puede tener un impacto real”, afirmó -en inglés- en el marco del lanzamiento.