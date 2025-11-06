Antonela Roccuzzo abre su vestidor de lujo por una causa solidaria: “Cada prenda guarda un nuevo propósito”

Antonela Roccuzzo volvió a mostrar su costado más humano y comprometido al sumarse a una iniciativa que combina lujo, conciencia ambiental y solidaridad. La empresaria rosarina y esposa de Lionel Messi decidió desprenderse de parte de su exclusivo guardarropa para apoyar una causa educativa: los fondos obtenidos por la venta serán destinados a la organización “Estudiar es Mejor”, que trabaja por una educación más accesible e inclusiva.
Roccuzzo se asoció a Vestiaire Collective, una reconocida plataforma internacional dedicada a la comercialización de prendas de lujo de segunda mano, en el marco de la tendencia conocida como moda circular, que busca prolongar la vida útil de la ropa y reducir el impacto ambiental del consumo.
“Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva junto a @vestiaireco. Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños”, escribió Antonela en redes sociales, acompañando el mensaje con un video en el que modeló algunos de sus looks más emblemáticos y mostró las piezas disponibles.
En la plataforma, se ofrece una selección de prendas y accesorios de firmas internacionales como Alaïa, Gucci, Saint Laurent y Loewe, entre otras, provenientes directamente de sus guardarropas en Barcelona y Miami. La descripción oficial invita a los usuarios a sumarse a la iniciativa: “Desde Alaïa y Gucci hasta Saint Laurent y Loewe, seleccionamos una cuidada colección de estilos naturales, audaces e impactantes, extraídos de sus increíbles guardarropas... ¿Viste algo que te guste? Hazlo tuyo antes de que lo haga otra persona”.
El proyecto no solo implicó su participación como figura, sino también su involucramiento directo: Antonela posó con algunos de sus conjuntos favoritos y compartió su reflexión sobre el sentido de la propuesta. “Asociarme con Vestiaire Collective es una manera hermosa de darle una segunda vida a mi vestuario mientras apoyo a Estudiar es Mejor. Realmente creo en el poder de la moda circular: prolongar la vida de lo que ya poseemos puede tener un impacto real”, afirmó -en inglés- en el marco del lanzamiento.
La campaña representa un puente entre el lujo y la solidaridad, integrando una mirada sustentable sobre la moda con el apoyo a causas sociales. En este caso, el total recaudado será destinado a financiar los proyectos de “Estudiar es Mejor”, una ONG que impulsa la construcción de escuelas y el desarrollo educativo en comunidades vulnerables de Argentina.
No es la primera vez que Roccuzzo se vincula con esta organización: semanas atrás, anunció públicamente su incorporación como embajadora social de la fundación. “La educación abre caminos. Hoy me sumo como embajadora social de Estudiar es Mejor, una organización que construye escuelas y oportunidades donde más se necesitan”, expresó entonces, compartiendo imágenes de su recorrido por algunos de los proyectos que la ONG lleva adelante en distintos puntos del país.
Con esta acción, Antonela Roccuzzo reafirma su compromiso con la educación y demuestra cómo la moda puede transformarse en una herramienta de cambio. Desde sus armarios de Barcelona y Miami hasta las aulas argentinas, cada prenda vendida en esta campaña circular llevará consigo una nueva historia: la de brindar más oportunidades para los niños y niñas que sueñan con aprender.