Una mujer acusada de robo era buscada desde hace 13 años en España y la atraparon en Mendoza

Pasaron más de 13 años desde aquel robo en una vivienda de Manresa, en Cataluña, hasta que la principal sospechosa bajó la guardia y fue finalmente descubierta. La protagonista de esta historia es una ciudadana chilena de 33 años que tenía pedido de captura internacional y que fue detenida en Mendoza. La Policía Federal Argentina (PFA) concretó en las últimas horas su extradición a España, donde deberá rendir cuentas ante la Justicia.