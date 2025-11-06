Una mujer acusada de robo era buscada desde hace 13 años en España y la atraparon en Mendoza

Pasaron más de 13 años desde aquel robo en una vivienda de Manresa, en Cataluña, hasta que la principal sospechosa bajó la guardia y fue finalmente descubierta. La protagonista de esta historia es una ciudadana chilena de 33 años que tenía pedido de captura internacional y que fue detenida en Mendoza. La Policía Federal Argentina (PFA) concretó en las últimas horas su extradición a España, donde deberá rendir cuentas ante la Justicia.
El procedimiento fue llevado a cabo por agentes de la Dirección General de Coordinación Internacional de la PFA, en cumplimiento de un pedido judicial internacional. La mujer era buscada por el Juzgado Penal Nº3 de Manresa, que la había señalado como presunta autora de un asalto ocurrido en junio de 2012.
Según consta en la causa, la acusada habría ingresado junto con un cómplice a una vivienda, tras forzar el acceso, y sustraído diversos objetos de valor y dinero en efectivo por un monto estimado en 13.000 euros. Desde entonces, su paradero se convirtió en un misterio y la orden de captura internacional permaneció activa durante más de una década.
El giro en la investigación se produjo en julio de este año, cuando personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) destacado en el Paso Internacional Cristo Redentor, en la provincia de Mendoza, detectó el intento de ingreso al país de la sospechosa proveniente de Chile.
La alerta se activó gracias al sistema I-24/7 de Interpol, una herramienta de intercambio de información criminal utilizada por la PFA. De inmediato, se constató la vigencia del requerimiento internacional en su contra y se dio intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de Mendoza, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, con la participación de la Secretaría Penal “C”, dirigida por Mariela Gladys Andia.
La mujer quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional mientras las autoridades españolas formalizaban la solicitud de extradición a través de los canales diplomáticos correspondientes. Una vez aprobada la medida, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA coordinó los trámites logísticos junto con sus pares españoles.
Finalmente, una comisión policial de España arribó al país para concretar el traslado. La imputada fue entregada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini y embarcada en un vuelo rumbo a Madrid, desde donde será trasladada a Manresa para enfrentar el proceso penal en su contra.