Barcelona anuncia el fin de Airbnb: qué ciudades rechazaron la plataforma de alquileres

Una medida estructural para frenar la crisis habitacional

Collboni aseguró que el objetivo es “recuperar vivienda para los vecinos de Barcelona”. La decisión se apoya en un decreto de la Generalitat de Cataluña, que fijó plazos máximos para las licencias turísticas. El municipio decidió no renovarlas, en línea con su política de priorizar la vivienda permanente y reducir el impacto del turismo en la vida urbana.