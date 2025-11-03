Barcelona anuncia el fin de Airbnb: qué ciudades rechazaron la plataforma de alquileres

Barcelona dio un paso histórico: el gobierno municipal anunció que no renovará las licencias de viviendas turísticas a partir de noviembre de 2028, lo que implica que más de 10.000 departamentos dejarán de operar en plataformas como Airbnb, Booking y Vrbo.
El anuncio fue realizado por el alcalde Jaume Collboni, quien explicó que la ciudad atraviesa una crisis habitacional agravada por el turismo masivo. Según datos oficiales, los alquileres subieron más de un 60% en la última década, y la expansión del mercado turístico presiona los precios al alza, expulsando a residentes y dificultando el acceso a la vivienda.
Una medida estructural para frenar la crisis habitacional
Collboni aseguró que el objetivo es “recuperar vivienda para los vecinos de Barcelona”. La decisión se apoya en un decreto de la Generalitat de Cataluña, que fijó plazos máximos para las licencias turísticas. El municipio decidió no renovarlas, en línea con su política de priorizar la vivienda permanente y reducir el impacto del turismo en la vida urbana.
Desde el ayuntamiento estiman que el regreso de más de 10.000 unidades al mercado residencial tendrá un efecto directo en la oferta habitacional. La medida forma parte de un plan más amplio que incluye incentivos para la construcción de vivienda asequible y restricciones al uso turístico del suelo urbano.
Airbnb responde y alerta por un precedente global
En un comunicado, Airbnb calificó la decisión como “extrema”, aunque reconoció que podría convertirse en un precedente para otras ciudades europeas que enfrentan problemas similares. La compañía defendió su modelo de economía colaborativa, pero varios gobiernos locales sostienen que el fenómeno contribuye a la especulación inmobiliaria y a la gentrificación.
Otras ciudades que limitaron Airbnb
Barcelona no es la única urbe que decidió poner límites al alquiler turístico:
Nueva York prohíbe los alquileres de menos de 30 días cuando el anfitrión no reside en la propiedad. La medida redujo drásticamente la cantidad de anuncios activos.
Berlín exige permisos estrictos desde 2014 y aplica fuertes sanciones por alquileres ilegales.
Budapest aprobó una prohibición total a partir de 2026 en su distrito más turístico, buscando proteger el acceso a la vivienda.
Todas estas ciudades comparten un objetivo común: frenar la pérdida de vivienda permanente y evitar la “turistificación” de barrios tradicionales.
¿Qué puede pasar en Buenos Aires?
En Buenos Aires, la situación todavía es distinta, pero la tendencia preocupa. En los últimos años se observó una suba sostenida de alquileres, una caída de la oferta residencial y un crecimiento del mercado temporario, impulsado por la demanda turística y la dolarización de precios.
La decisión catalana podría acelerar el debate local sobre la necesidad de regular las plataformas de alquiler para equilibrar el turismo con el derecho a la vivienda.