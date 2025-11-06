Presupuesto 2026: Acevedo confirmó que la Legislatura iniciará su tratamiento la próxima semana

Por su parte, Gallia señaló que el análisis técnico ya comenzó luego del ingreso formal del proyecto a la Legislatura. “Desde el lunes estamos trabajando con toda la documentación. Elaboramos un cuadernillo con información analítica que incluye los recursos, gastos y la evolución de las partidas. Los principales ejes del presupuesto, en línea con lo que es la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, son la seguridad, la educación, la salud y el bienestar social. Se trata de un presupuesto equilibrado, en línea con los parámetros del presupuesto nacional, como ser la inflación esperada por Nación del 10,1%, un crecimiento del PBI nacional del 5% y un dólar a $1.423”, precisó.