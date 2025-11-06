Presupuesto 2026: Acevedo confirmó que la Legislatura iniciará su tratamiento la próxima semana

El vicegobernador, Miguel Acevedo, mantuvo una reunión con el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia, con el objetivo de coordinar la agenda de trabajo legislativo que marcará el análisis de las cuentas 2026.
“Nos hemos reunido con el presidente de la Comisión de Presupuesto, el contador Gallia, quien me informó los pormenores del proyecto y los pasos que se seguirán. En los próximos días, la comisión convocará a legisladores y legisladoras interesados, y luego invitará al ministro de Economía, Daniel Abad, y a funcionarios del Ejecutivo para ampliar la información y detallar los principales puntos. Estimamos que el tratamiento en el recinto se concrete en la primera semana de diciembre”, explicó Acevedo tras el encuentro.
Por su parte, Gallia señaló que el análisis técnico ya comenzó luego del ingreso formal del proyecto a la Legislatura. “Desde el lunes estamos trabajando con toda la documentación. Elaboramos un cuadernillo con información analítica que incluye los recursos, gastos y la evolución de las partidas. Los principales ejes del presupuesto, en línea con lo que es la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, son la seguridad, la educación, la salud y el bienestar social. Se trata de un presupuesto equilibrado, en línea con los parámetros del presupuesto nacional, como ser la inflación esperada por Nación del 10,1%, un crecimiento del PBI nacional del 5% y un dólar a $1.423”, precisó.
Presupuesto 2026: buscarán analizar los aspectos técnicos del proyecto
Adelantó que se convocará a una reunión ampliada con los distintos bloques legislativos y con la presencia del ministro de Economía para que los parlamentarios puedan evacuar dudas y profundizar en los aspectos técnicos del proyecto.
“Como todos los años, el objetivo es escuchar las explicaciones del Ejecutivo, despejar inquietudes y avanzar hacia un dictamen que permita tratar el Presupuesto en el recinto durante los primeros días de diciembre. El gobernador ha hecho especial hincapié en sostener la inversión en educación, seguridad, salud y desarrollo social, junto con la continuidad del plan de obras públicas y del Plan Independencia”, finalizó Gallia.