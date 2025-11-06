Secciones
Dos jornadas para debatir sobre el desarrollo sustentable de Tucumán

Bosque Modelo y la Cooperativa Generar organizan un encuentro con la participación de expertos internacionales y decanos de la UNT. Se firmarán actas-acuerdo.

Hace 2 Hs

San Pedro de Colalao albergará entre hoy y mañana el encuentro “Fortalecimiento de la gobernanza de Bosque Modelo (BM) Tucumán”, destinado a organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Durante las jornadas se desarrollarán talleres de diálogo colaborativo, conexiones con referentes de la Red Latinoamericana Bosque Modelo y firmas de actas compromiso interinstitucionales. La idea de fondo es evaluar el camino recorrido y plasmar una agenda compartida de participación conjunta para 2026. La organización está a cargo de BM y de la Cooperativa Generar.

¿Qué es Bosque Modelo? Una plataforma de gobernanza territorial y de gestión participativa e inclusiva, basada en el consenso y la articulación de voluntades para el desarrollo sustentable.

En Yerba Buena se inauguró la sede de la Organización para el Desarrollo Sustentable

En Yerba Buena se inauguró la sede de la Organización para el Desarrollo Sustentable

Bosque Modelo Tucumán, nacido en 2008, viene  implementando planes y programas territoriales. Actualmente, y a partir del Programa de fortalecimiento de la gobernanza, busca consolidar sus acciones mediante alianzas estratégicas con actores locales, especialmente del sector empresarial, representados por la Fundación del Tucumán; del sector público, a través de algunos de sus organismos provinciales; y de organizaciones de la sociedad civil.

Bosque Modelo Tucumán abarca una diversidad de ambientes naturales, desde la Selva de Yungas a los bosques templados de altura (hasta los 1.800 msnm) y pastizales y desierto de altura (a partir de los 1.800 msnm), hasta las cumbres de la Sierra del Aconquija, que llegan a los 5.500 msnm.

Se trata de una región de significativa diversidad biológica, ambiental, cultural y productiva. En el pedemonte, a lo largo de la principal ruta que recorre de norte a sur la provincia, se localizan las principales ciudades, coincidiendo con las mayores industrias y actividades productivas.

Incunoa: un aporte para el desarrollo sustentable del norte

Incunoa: un aporte para el desarrollo sustentable del norte

Entre los invitados al encuentro figura Roger Villalobo, gerente de la Red Latinoamericana de Bosque Modelo, quien brindará el sábado la conferencia “Compromiso con la transferencia de conocimientos: la generación de capacidades y el trabajo en redes”.

Se suman los decanos de tres Facultades de la Universidad Nacional de Tucumán: Miguel Cabrera (Ciencias Exactas), Virginia Abdala (Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo) y Susana Monserrat (Agronomía, Zootecnia y Veterinaria), quienes firmarán una series de actas-acuerdo.

