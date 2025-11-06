Dos jornadas para debatir sobre el desarrollo sustentable de Tucumán

San Pedro de Colalao albergará entre hoy y mañana el encuentro “Fortalecimiento de la gobernanza de Bosque Modelo (BM) Tucumán”, destinado a organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Durante las jornadas se desarrollarán talleres de diálogo colaborativo, conexiones con referentes de la Red Latinoamericana Bosque Modelo y firmas de actas compromiso interinstitucionales. La idea de fondo es evaluar el camino recorrido y plasmar una agenda compartida de participación conjunta para 2026. La organización está a cargo de BM y de la Cooperativa Generar.