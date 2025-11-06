Dos jornadas para debatir sobre el desarrollo sustentable de Tucumán

San Pedro de Colalao albergará entre hoy y mañana el encuentro “Fortalecimiento de la gobernanza de Bosque Modelo (BM) Tucumán”, destinado a organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Durante las jornadas se desarrollarán talleres de diálogo colaborativo, conexiones con referentes de la Red Latinoamericana Bosque Modelo y firmas de actas compromiso interinstitucionales. La idea de fondo es evaluar el camino recorrido y plasmar una agenda compartida de participación conjunta para 2026. La organización está a cargo de BM y de la Cooperativa Generar.
¿Qué es Bosque Modelo? Una plataforma de gobernanza territorial y de gestión participativa e inclusiva, basada en el consenso y la articulación de voluntades para el desarrollo sustentable.
Bosque Modelo Tucumán, nacido en 2008, viene implementando planes y programas territoriales. Actualmente, y a partir del Programa de fortalecimiento de la gobernanza, busca consolidar sus acciones mediante alianzas estratégicas con actores locales, especialmente del sector empresarial, representados por la Fundación del Tucumán; del sector público, a través de algunos de sus organismos provinciales; y de organizaciones de la sociedad civil.
Bosque Modelo Tucumán abarca una diversidad de ambientes naturales, desde la Selva de Yungas a los bosques templados de altura (hasta los 1.800 msnm) y pastizales y desierto de altura (a partir de los 1.800 msnm), hasta las cumbres de la Sierra del Aconquija, que llegan a los 5.500 msnm.
Se trata de una región de significativa diversidad biológica, ambiental, cultural y productiva. En el pedemonte, a lo largo de la principal ruta que recorre de norte a sur la provincia, se localizan las principales ciudades, coincidiendo con las mayores industrias y actividades productivas.
Entre los invitados al encuentro figura Roger Villalobo, gerente de la Red Latinoamericana de Bosque Modelo, quien brindará el sábado la conferencia “Compromiso con la transferencia de conocimientos: la generación de capacidades y el trabajo en redes”.
Se suman los decanos de tres Facultades de la Universidad Nacional de Tucumán: Miguel Cabrera (Ciencias Exactas), Virginia Abdala (Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo) y Susana Monserrat (Agronomía, Zootecnia y Veterinaria), quienes firmarán una series de actas-acuerdo.